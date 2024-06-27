Сотрудники нижнекамского шинного комплекса получили награды Минпромторга РТ

Сотрудникам шинного комплекса KAMA TYRES была вручена награда «Благодарность заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан».

«Поздравляем коллег с этой заслуженной наградой, которая является прямым подтверждением ваших высоких профессиональных и личностных качеств. Пусть эта Благодарность придает уверенности в успехе будущих свершений!», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Благодарность была вручена сотрудникам Торгового дома «Кама» на дилерской конференции, приуроченной к 25-летию компании. В числе награжденных восемь работников предприятия:

• Багавеева Дилюса Нагимовна, и.о. начальника отдела экспорта

• Афанасьева Татьяна Николаевна, ведущий специалист отдела логистики

• Петрова Светлана Александровна, ведущий специалист отдела планирования и анализа

• Хуснуллин Раиль Гомирович, заместитель директора по снабжению

• Татлыгужин Марсиль Маликович, и.о. начальника отдела комплектации и корпоративных клиентов

• Степанов Борис Вячеславович, заместитель начальника отдела вторичного рынка

• Хафизов Равиль Расыйхович, заместитель начальника отдела товарно-материальных ценностей

• Юсифов Рустем Закирович, специалист 1 категории отдела вторичного рынка

Благодарность заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан является ведомственным знаком отличия в труде. Благодарность объявляется рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций и предприятий топливно-энергетического, нефтегазохимического комплексов, промышленности и потребительского рынка Республики Татарстан, добившимся высоких показателей в труде, проявившим творческий подход к решению поставленных задач, внесших значительный личный вклад в развитие данных отраслей, имеющих стаж работы в отрасли не менее трех лет.