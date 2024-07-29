Советы по расчету индекса нагрузки на колесо от экспертов Viatti

Специалисты Viatti отмечают, что на срок эксплуатации шин напрямую влияют состояние автомобиля, качество дорог и, конечно же, грамотный шиномонтаж и умение расшифровать маркировку на покрышках. Эксперты рассказали, как правильно следить за шинами и рассчитать индекс нагрузки на колесо.

Специалисты отмечают три основных правила по уходу за шинами:

1. Проверяйте балансировку колес каждые 10–15 тыс. км. И особенно после долгих поездок в 2 тыс. км.

2. Обращайтесь только к профессиональным шиномонтажникам, где вам не повесят по 100 граммов грузов, чтобы нечестно подзаработать.

3. Правильно храните шины. На дисках важно хранить горизонтально или в подвешенном состоянии, без дисков – только вертикально. Важно переворачивать шины на

хранении раз в месяц.

Также эксперты обращают внимание на важность правильного применения маркировки на шинах, указанной производителем. Например, что будет, если игнорировать у шин такой показатель, как «индекс нагрузки»?

Индекс нагрузки указан на шине в виде двух или трех цифр и задает уровень допустимой нагрузки на колесо. Соблюдение этой нормы обеспечит: долговечность шин, способность держать удары при попадании в выбоины и безопасность движения в целом.

Чтобы понять, какой индекс нагрузки лучше всего подойдет для вашего автомобиля, сложите вес машины (его можно посмотреть в ПТС), бензина, багажа и вес всех пассажиров, с которыми вы обычно ездите. Полученную нагрузку разделите на 4 (это количество колес) и в таблице, которая есть в свободном доступе в Интернете, выберите соответствующий индекс.

Специалисты Viatti рекомендуют все же увеличивать индекс нагрузки на пару пунктов про запас, особенно если автовладелец любит путешествовать на машине. Например, получается примерная нагрузка в 545 кг на колесо, что равно индексу 87. Значит, лучше всего взять колесо с индексом не менее восьмидесяти девяти, что соответствует пятистам восьмидесяти килограммам на колесо.