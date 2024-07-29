Советы по расчету индекса нагрузки на колесо от экспертов Viatti

Технологии
29 июля 2024

Специалисты Viatti отмечают, что на срок эксплуатации шин напрямую влияют состояние автомобиля, качество дорог и, конечно же, грамотный шиномонтаж и умение расшифровать маркировку на покрышках. Эксперты рассказали, как правильно следить за шинами и рассчитать индекс нагрузки на колесо. 

Специалисты отмечают три основных правила по уходу за шинами:

1. Проверяйте балансировку колес каждые 10–15 тыс. км. И особенно после долгих поездок в 2 тыс. км.

2. Обращайтесь только к профессиональным шиномонтажникам, где вам не повесят по 100 граммов грузов, чтобы нечестно подзаработать.

3. Правильно храните шины. На дисках важно хранить горизонтально или в подвешенном состоянии, без дисков – только вертикально. Важно переворачивать шины на
хранении раз в месяц.

Также эксперты обращают внимание на важность правильного применения маркировки на шинах, указанной производителем. Например, что будет, если игнорировать у шин такой показатель, как «индекс нагрузки»? 

Индекс нагрузки указан на шине в виде двух или трех цифр и задает уровень допустимой нагрузки на колесо. Соблюдение этой нормы обеспечит: долговечность шин, способность держать удары при попадании в выбоины и безопасность движения в целом. 

Чтобы понять, какой индекс нагрузки лучше всего подойдет для вашего автомобиля, сложите вес машины (его можно посмотреть в ПТС), бензина, багажа и вес всех пассажиров, с которыми вы обычно ездите. Полученную нагрузку разделите на 4 (это количество колес) и в таблице, которая есть в свободном доступе в Интернете, выберите соответствующий индекс. 

Специалисты Viatti рекомендуют все же увеличивать индекс нагрузки на пару пунктов про запас, особенно если автовладелец любит путешествовать на машине. Например, получается примерная нагрузка в 545 кг на колесо, что равно индексу 87. Значит, лучше всего взять колесо с индексом не менее восьмидесяти девяти, что соответствует пятистам восьмидесяти килограммам на колесо.

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