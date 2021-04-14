Совместные цифровые проекты реализуют Win mobile и СевГУ

В Севастополе пройдет крутая цифровая тусовка

С начала марта 2021 года мобильный оператор Win mobile совместно с СевГУ активно реализует совместные проекты, направленные на формирование новых цифровых компетенций у молодежи Крыма. Один из них – открытый хакатон-практикум для новых цифровых лидеров.

Первый открытый хакатон-практикум «ЗАЩИТИ СЕБЯ SAM» (Security At Mobile) пройдет 15 апреля в зале «Точка кипения» Севастопольского государственного университета. Главная тема хакатона: «Безопасность в сети: социальный, финансовый, психологический аспект безопасного нахождения в мобильном цифровом пространстве».

В этот день на открытом практикуме молодые лидеры цифрового пространства и те, кто желает ими стать, — будущие журналисты, рекламисты и социологи — представят свои идеи и заручатся помощью и поддержкой признанных экспертов. Участники самой крутой цифровой тусовки года смогут применить свои знания в области продвижения в медийном пространстве, в составе единомышленников разработать и защитить уникальный проект и, что немаловажно, побороться за очень достойные призы.

Хакатон-практикум пройдет в рамках реализации соглашения, заключенного между СевГУ и одним из ведущих крымских операторов связи «К-телеком» (бренд Win mobile).

Это далеко не первый опыт применения инновационных решений Win mobile в образовательной экосистеме СевГУ. Соглашение о сотрудничестве, подписанное между «К-телеком» и СевГУ еще в марте 2021 года, подразумевает реализацию совместных проектов, направленных, в том числе, на содействие эффективному функционированию систем высшего и дополнительного профессионального образования на территории Крымского полуострова, подготовку высококвалифицированных кадров для сферы коммуникаций, медиа, рекламы и социологии, также интеграцию образования и науки.

Первой «ласточкой» стала «Проектика» — проект, реализуемый оператором со студентами СевГ, будущими рекламистами и социологами. Это уникальный проект, рассчитанный на 13 недель, в ходе которого студенты сами проанализируют свои потребности в голосовой связи и мобильном Интернете, после чего предложат параметры нового тарифного плана, максимально удовлетворяющего запросы абонентов. В свою очередь технические специалисты Win mobile на основе студенческих исследований и расчетов создадут и запустят спецтариф, ориентированный на молодежь и студентов.



Справка:

ООО «К-телеком» (бренд Win mobile) с 2014 года оказывает услуги связи на территории Республики Крым и г. Севастополя. Сегодня оператор Win mobile является одним из крупнейших поставщиков связи в стандартах GSM 900/1800, UMTS 2100 и LTE 2600МГц на территории всего Крымского полуострова. В зоне покрытия мобильной связью Win mobile проживает около 99% от общего количества жителей Республики Крым. Связью от Win mobile пользуется больше 2,5 тысяч предприятий и организаций Крыма, представляющих разные сферы деятельности.

Севастопольский государственный университет вошел в европейский рейтинг вузов с надёжным качеством образования ARES-2020. В обновленном рейтинге вузов СевГУ занял 194-е место, при этом повысив категорию с уровня С до уровня B (надёжное качество). За два года СевГУ поднялся в рейтинге российских вузов «Интерфакс» почти на 50 пунктов.

Кафедра «Социальные коммуникации» осуществляет подготовку бакалавров по направлениям Журналистика, Реклама и связи с общественностью и Социология, магистров Медиакоммуникации и Социологии.

Обучение осуществляться по модели «свободного образования» — классического бакалавриата, построенного по принципам классической социогуманитарной подготовки. Программа предполагает ядро, составляющее иностранные языки, социально-гуманитарные дисциплины, коммуникативную подготовку, а также профессиональные дисциплины и дисциплины по выбору. Обязательным является проектное обучение, включающее игротехнические методики, цифровой модуль и модуль на иностранном языке.

Модель открытого образования предусматривает подготовку специалиста с критическим мышлением, развитыми коммуникативными навыками и базовыми социогуманитарными компетенциями.

Флагманские магистратуры медиакоммуникации и социология — высокотехнологичные, исследовательские и международно ориентированные образовательные программы, находящиеся на переднем крае научно-технологической повестки.