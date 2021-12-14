Создан гель, который может помочь восстановить повреждения суставов

Общество
14 декабря 2021

Группой российских исследователей разработан новый биогель, который помогает организму воспроизводить новые здоровые клетки в местах повреждения тканей. После клинических испытаний препарат зарегистрирован под торговым названием СФЕРО®гель.

Ученые надеются, что инновационная разработка может механически укрепить изношенный хрящ у пациентов с артритом.

Исследования проводились совместно с учеными Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И.Шумакова (Москва). Перед учеными стояла задача создать композицию для восстановления проводящих путей̆ спинного мозга, и она была успешно решена. Впоследствии специалисты разработали на её основе целую линейку биоимплантатов в форме геля, которые показали обнадёживающие результаты при применении в случаях, трудно поддающихся лечению и распространенных заболеваний.

Выпуск препарата СФЕРО®гель организован в Подмосковье на предприятии «БИОМИР сервис», которое более 20 лет специализируется на производстве продукции для оказания высокотехнологичной медицинской̆ помощи и собственных разработках в этой области.

–– Выпуск СФЕРО®гель означает доступность для врачей и пациентов любого медицинского учреждения страны универсальной питательной среды для восстановления тканей̆, –– говорит соавтор разработки заместитель директора Института медико- биологических исследований и технологий Надежда Перова.

СФЕРО®гель востребован в хирургии, урологии, ортопедии. Ортопеды применяют его для укрепления хряща, изношенного в результате травмы, артрита или повторяющегося износа.

Авторы разработки считают, что биомиметический гель также сможет восстанавливать повреждения, вызванные артритом, включая ревматоидный артрит и его более распространенный аналог, остеоартрит.

Применение Сферогеля позволит свести к минимуму необходимость оперативных вмешательств при лечении суставных патологий.

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