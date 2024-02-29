Спасение жизней: Иван Охлобыстин и Сергей Карякин поддерживают донорскую акцию фонда «Орион»

Общество
29 февраля 2024

26 февраля в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского в Красногорске под эгидой Фонда гуманитарных инициатив «Орион» стартовала донорская акция по сбору крови для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

В числе первых добровольцев в рамках акции кровь сдал член Попечительского совета фонда «Орион» актер и режиссер Иван Охлобыстин.

«Фонд «Орион» делает на данный момент все возможное, чтобы поддержать людей на новых территориях, нашу армию. Если это спасет хоть одну жизнь, то можно считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания, побратался, можно сказать, с российской армией на крови – мы братья на крови», – отметил артист.

После процедуры Иван Охлобыстин пообщался с пациентами – участниками СВО, находящимися на лечении в госпитале.

В госпиталь имени А.А. Вишневского также приехал поддержать своих коллег и близких коллега Ивана Охлобыстина по Попечительскому совету «Ориона», международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин: «Каждый может потратить полчаса своей жизни, чтобы сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь. Это очень важно».

Всего донорами в первый день совместной акции фонда «Орион» и госпиталя им. А.А. Вишневского стали около сотни человек. Подобные мероприятия планируются в разных городах страны. Инициативу уже поддержали и выразили желание присоединиться жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов.

Донором может стать любой гражданин России старше 18 лет (предельный возраст не ограничен), не имеющий противопоказаний для сдачи крови. Накануне нельзя употреблять антибиотики, лекарства, содержащие аспирин, анальгетики и алкоголь. Нормальная физиологическая доза крови, которую сдает донор – 410 миллилитров. Такой объем никак не скажется на работе организма здорового человека.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Bybit Web3 представил Airdrop Arcade

Новости

Крепкое сибирское здоровье – залог долголетия!

Технологии

Huawei определяет направления развития полностью оптических целевых сетей F5.5G    

Экономика

Компания EVE приняла участие в Energy Storage Summit 2024 в Лондоне и выступила с программной речью