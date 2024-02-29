Спасение жизней: Иван Охлобыстин и Сергей Карякин поддерживают донорскую акцию фонда «Орион»

26 февраля в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского в Красногорске под эгидой Фонда гуманитарных инициатив «Орион» стартовала донорская акция по сбору крови для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

В числе первых добровольцев в рамках акции кровь сдал член Попечительского совета фонда «Орион» актер и режиссер Иван Охлобыстин.

«Фонд «Орион» делает на данный момент все возможное, чтобы поддержать людей на новых территориях, нашу армию. Если это спасет хоть одну жизнь, то можно считать, что я выполнил очень важную составляющую моего жизненного задания, побратался, можно сказать, с российской армией на крови – мы братья на крови», – отметил артист.

После процедуры Иван Охлобыстин пообщался с пациентами – участниками СВО, находящимися на лечении в госпитале.

В госпиталь имени А.А. Вишневского также приехал поддержать своих коллег и близких коллега Ивана Охлобыстина по Попечительскому совету «Ориона», международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин: «Каждый может потратить полчаса своей жизни, чтобы сдать кровь и, возможно, спасти чью-то жизнь. Это очень важно».

Всего донорами в первый день совместной акции фонда «Орион» и госпиталя им. А.А. Вишневского стали около сотни человек. Подобные мероприятия планируются в разных городах страны. Инициативу уже поддержали и выразили желание присоединиться жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов.

Донором может стать любой гражданин России старше 18 лет (предельный возраст не ограничен), не имеющий противопоказаний для сдачи крови. Накануне нельзя употреблять антибиотики, лекарства, содержащие аспирин, анальгетики и алкоголь. Нормальная физиологическая доза крови, которую сдает донор – 410 миллилитров. Такой объем никак не скажется на работе организма здорового человека.