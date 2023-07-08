Спецприз победителю конкурса «Дерево в архитектуре 2023» вручили компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD

06 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора в рамках II Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2023 состоялась церемония награждения конкурса «Дерево в архитектуре 2023».

Компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD выступили партнёрами мероприятия и вручили специальный приз. Компании много лет сотрудничают с Союзом архитекторов России поддерживают ряд проектов, нацеленных на пропаганду деревянного домостроения.

«Благодаря конкурсу мы имеем прекрасную возможность продемонстрировать лучшие решения как в сфере частного домостроения, так и в секторе В2В проектов. А также в очередной раз доказать, что благодаря профессионализму архитекторов и смелости заказчиков сегодня в России создаются настоящие шедевры деревянной архитектуры, — добавил Алексей Тарашевский, главный архитектор компании АРХИWOOD.

За 28 лет работы компании в России мы убедились в том, что наша любовь к дереву и экологии, наше видение современного деревянного дома понятны и востребованы. Подтверждение тому — десятки проектов, которые участвуют в этом замечательном конкурсе, — считает Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб».

Каждый проект, представленный на смотр-конкурсе, отражает индивидуальность и творческий подход его создателей. В них заложена любовь к дереву, уважение к природе и стремление к гармонии с окружающей средой.

Поздравляю всех победителей и призеров конкурса! Представленные проекты стали яркими примерами того, как дерево может преображать нашу жизнь и окружающую среду. Желаем дальнейших успехов и новых творческих открытий!

ДИПЛОМЫ СМОТРА-КОНКУРСА «ДЕРЕВО В АРХИТЕКТУРЕ 2023»

ГРАН-ПРИ The Rink Fitness

Авторы: А. Ульянова, А. Львов, Д. Канунов, Т. Соколов

СПЕЦПРИЗ РОССА РАКЕННЕ СПб

Студенческий проект ЗДРАВНИЦА реабилитационный центр для людей, перенесших инсульт

Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк

Студенты А.Рожкевич, П.Василиса, Л.Щеглова, М.Ручкина

Руководитель: А.В.Коряшкин

СПБГАСУ

ПОСТРОЙКИ

Номинация «Жилой дом»

Дом Феникс ЗОЛОТО

Рузское водохранилище, Московской область

Авторы: Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева

Дом в Ромашково БРОНЗА

Московская область

Авторы: Д. Дементьев, А. Князев, Н. Верина

Дом в Валентиновке ДИПЛОМ САР

Московская область, г. Королев

Авторы: Д. Дементьев, А. Князев

Номинация «Общественное сооружение»

Надвратная звонница Храма Вознесения Господня ЗОЛОТО

Московская область, Одинцовский г.о., дер. Бузаево

Авторы: К. Завражин, И. Бакушин, Д. Ермолаева

Номинация «Малый объект»

Офис «Архи+» ЗОЛОТО

г. Воронеж

Авторы: Л. Рахманина, Д. Епифанов, А. Витковская, Ю. Железнева, А. Федорова

Летнее патио СЕРЕБРО

МО, Коттеджный поселок «Заповедный Бор»

Авторы: С. Марков, А. Афоничкин, М. Селькова, А. Медведева, Е. Мезенцева,

К. Максимова, А. Ларионов, В. Пчелина

Набережная реки Черной. Теневой навес ДИПЛОМ САР

г. Азнакаево, Республика Татарстан

Авторы: Э. Губеев (Архитектурное бюро М2М3), А. Шафикова, Р. Гильманов (Архитектурное бюро ABAU)

Номинация «Интерьер»

Интерьер апарт-отеля Sea Breeze ЗОЛОТО

Юрмала, Латвия

Авторы: Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева

ПРОЕКТЫ

Номинация «Реконструкция и реставрация»

Реконструкция санатория «Актер-Сочи» БРОНЗА

Авторы: Д. Акулин, И. Осипов, А. Бицуков

СТУДЕНТЫ

Проект интерьера бассейна в многофункциональном общественном центре

г. Кронштадт

СПбГАСУ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Студент: С. Тадевосян

Руководители: А. Михалычев, С. Иванов, В. Супранович, Е. Шедогубова, М. Харламов

Научный руководитель: Е. Рыбнов

Здание общественного центра деревни Косая степь. Ольхонский район, Иркутская область

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ)

Авторский коллектив: И. Скородумов, Н. Кривчиков

Руководитель: А. Ляпин ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ

Научный руководитель: М. Корняков