Спецприз победителю конкурса «Дерево в архитектуре 2023» вручили компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD

06 июля 2023 года в Центральном Доме архитектора в рамках II Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2023 состоялась церемония награждения конкурса «Дерево в архитектуре 2023».
Компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD выступили партнёрами мероприятия и вручили специальный приз. Компании много лет сотрудничают с Союзом архитекторов России поддерживают ряд проектов, нацеленных на пропаганду деревянного домостроения.
«Благодаря конкурсу мы имеем прекрасную возможность продемонстрировать лучшие решения как в сфере частного домостроения, так и в секторе В2В проектов. А также в очередной раз доказать, что благодаря профессионализму архитекторов и смелости заказчиков сегодня в России создаются настоящие шедевры деревянной архитектуры, — добавил Алексей Тарашевский, главный архитектор компании АРХИWOOD.
За 28 лет работы компании в России мы убедились в том, что наша любовь к дереву и экологии, наше видение современного деревянного дома понятны и востребованы. Подтверждение тому — десятки проектов, которые участвуют в этом замечательном конкурсе, — считает Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб».
Каждый проект, представленный на смотр-конкурсе, отражает индивидуальность и творческий подход его создателей. В них заложена любовь к дереву, уважение к природе и стремление к гармонии с окружающей средой.
Поздравляю всех победителей и призеров конкурса! Представленные проекты стали яркими примерами того, как дерево может преображать нашу жизнь и окружающую среду. Желаем дальнейших успехов и новых творческих открытий!
ДИПЛОМЫ СМОТРА-КОНКУРСА «ДЕРЕВО В АРХИТЕКТУРЕ 2023»
ГРАН-ПРИ The Rink Fitness
Авторы: А. Ульянова, А. Львов, Д. Канунов, Т. Соколов
СПЕЦПРИЗ РОССА РАКЕННЕ СПб
Студенческий проект ЗДРАВНИЦА реабилитационный центр для людей, перенесших инсульт
Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк
Студенты А.Рожкевич, П.Василиса, Л.Щеглова, М.Ручкина
Руководитель: А.В.Коряшкин
СПБГАСУ
ПОСТРОЙКИ
Номинация «Жилой дом»
Дом Феникс ЗОЛОТО
Рузское водохранилище, Московской область
Авторы: Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева
Дом в Ромашково БРОНЗА
Московская область
Авторы: Д. Дементьев, А. Князев, Н. Верина
Дом в Валентиновке ДИПЛОМ САР
Московская область, г. Королев
Авторы: Д. Дементьев, А. Князев
Номинация «Общественное сооружение»
Надвратная звонница Храма Вознесения Господня ЗОЛОТО
Московская область, Одинцовский г.о., дер. Бузаево
Авторы: К. Завражин, И. Бакушин, Д. Ермолаева
Номинация «Малый объект»
Офис «Архи+» ЗОЛОТО
г. Воронеж
Авторы: Л. Рахманина, Д. Епифанов, А. Витковская, Ю. Железнева, А. Федорова
Летнее патио СЕРЕБРО
МО, Коттеджный поселок «Заповедный Бор»
Авторы: С. Марков, А. Афоничкин, М. Селькова, А. Медведева, Е. Мезенцева,
К. Максимова, А. Ларионов, В. Пчелина
Набережная реки Черной. Теневой навес ДИПЛОМ САР
г. Азнакаево, Республика Татарстан
Авторы: Э. Губеев (Архитектурное бюро М2М3), А. Шафикова, Р. Гильманов (Архитектурное бюро ABAU)
Номинация «Интерьер»
Интерьер апарт-отеля Sea Breeze ЗОЛОТО
Юрмала, Латвия
Авторы: Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева
ПРОЕКТЫ
Номинация «Реконструкция и реставрация»
Реконструкция санатория «Актер-Сочи» БРОНЗА
Авторы: Д. Акулин, И. Осипов, А. Бицуков
СТУДЕНТЫ
Проект интерьера бассейна в многофункциональном общественном центре
г. Кронштадт
СПбГАСУ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Студент: С. Тадевосян
Руководители: А. Михалычев, С. Иванов, В. Супранович, Е. Шедогубова, М. Харламов
Научный руководитель: Е. Рыбнов
Здание общественного центра деревни Косая степь. Ольхонский район, Иркутская область
Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ)
Авторский коллектив: И. Скородумов, Н. Кривчиков
Руководитель: А. Ляпин ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
Научный руководитель: М. Корняков