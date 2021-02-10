Спортмастер PRO поддерживает бонусами участников Московского марафона и Московского полумарафона

Омниканальный спортивный ритейл Спортмастер PRO становится официальным партнером крупнейших беговых событий России — Московского Марафона и Московского полумарафона. Цель партнерства — экспертно поддержать всех участников забегов — и новичков, и продвинутых, увлеченных любителей бега.

Всем зарегистрировавшимся участникам полумарафона и марафона Спортмастер PRO возвращает стоимость регистрационного взноса бонусами своей клубной программы. Бонусами можно оплатить до 30% стоимости покупки на www.sportmaster.ru, в мобильном приложении Спортмастер и в магазинах спортивных сетей – Спортмастер и Спортмастер PRO. Это предложение распространяется как на существующих, так и на новых клиентов, после простой процедуры регистрации в программе лояльности.

Полученные бонусы можно потратить не только на приобретение профессиональной экипировки, но и на специализированные сервисные услуги, например, заказать анализ биомеханики бега (GAIT-анализ), измерить пронацию стопы в статике и динамике, сделать индивидуальные стельки для бега или других активностей.

В рамках поддержки всех влюбленных в бег и для начинающих бегунов, Спортмастер PRO объявит в социальных сетях конкурс “PROбегу!”. Победителей ждет место на аллее славы среди выдающихся спортсменов России — знаковых для советского и российского спорта легкоатлетов.

Также в рамках Московского Марафона и Московского полумарафона пройдет корпоративная эстафета, в которой за победу поборются сотрудники Спортмастера PRO – PRO-эксперты и амбассадоры.

«Партнерство с Московским Марафоном и Московским полумарафоном позволяет Спортмастеру PRO создать «экосистему бега» для любителей этого вида спорта», — считает начальник отдела продвижения спортивной экспертизы компании Спортмастер, Геннадий Злубко. «Приобрести профессиональную экипировку, воспользоваться сервисными услугами по подбору одежды и оборудования, получить экспертную консультацию, — все это теперь возможно сделать в одном месте и с выгодой для участника. Ведущие беговые бренды ASICS, Nike, ADIDAS, Hоka One One, Salomon, Puma, CRAFT ждут бегунов в магазинах Спортмастер PRO и в мобильном приложении и готовы к их личным рекордам», — добавляет он.

«Девять лет назад мы запустили серию забегов на разные дистанции — и этим соревнованиям было суждено превратиться в главные беговые события страны, —отмечает Дмитрий Тарасов, директор «Московского Марафона». —Несмотря на взятую высоту мы продолжаем совершенствовать уровень проведения мероприятий и вовлекать в бег новых людей. Мы уверены, что в партнерстве с такими профессионалами рынка, как Спортмастер PRO, мы продолжим следовать своей миссии — вдохновлять на движение, популяризировать здоровый образ жизни и формировать культуру бега в России».

Информационная справка:

Ведущий спортивный ритейлер России и Европы – Спортмастер, представляет новый формат магазинов – Спортмастер PRO.

Спортмастер PRO — воплощение новой ступени развития магазинов для любителей спорта самого разного уровня подготовки и спорт-стильной молодежи. Новый формат отличается расширенным ассортиментом, экспертным уровнем подготовки консультантов и специализированными сервисами. Он призван стать центром спортивного притяжения в столице и регионах. В настоящий момент в России функционирует 14 магазинов нового формата, и идет активная работа над развитием формата и сети.

Московский полумарафон — крупнейший забег России на дистанции 21,1 км. Маршрут основной дистанции проложен по центральным набережным Москвы с видом на Кремль, Собор Василия Блаженного и Храм Христа Спасителя.

Московский Марафон — главный марафон страны и самый массовый забег России. Маршрут основной дистанции (42,2 км) проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля.