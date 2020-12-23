Спортсмены и деятели искусства добавят в библиотеку МЭШ свои видеоуроки

Разработка столичного цифрового образовательного проекта «Московская электронная школа», напомним, была успешно окончена в 2016 году. К настоящему времени к ней присоединились свыше 2000000 пользователей. Как рассказал директор Городского методического центра (ГМЦ) столичного Департамента образования и науки Андрей Зинин, библиотека МЭШ пополнится рядом новых материалов. Создавать их будут представители отечественного спорта, искусства и музыки, а помощь с разработкой окажут специалисты ГМЦ. Видеоролики будут находиться в свободном доступе, учителя получат возможность использовать их в ходе своих занятий.

Как уточнил Андрей Зинин, видеоролики будут идти от 9 до 12 минут. Новый материал будет в них объясняться с использованием иллюстраций, схем или элементов анимации. Узнаваемые актеры и музыканты в роли преподавателей помогут дополнительно мотивировать ребят к изучению различных предметов школьной программы, — выразил уверенность директор Мосметодцентра.