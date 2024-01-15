Спрос на квартиры в Новой Москве увеличится с запуском Троицкой линии метро

До конца 2024 года планируется достроить первые 11 станций новой Троицкой линии метро – от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Сразу четыре из этих станций расположены в Новой Москве, что приведет к росту покупательского спроса на квартиры в домах поблизости от новой транспортной инфраструктуры и Новой Москвы в целом. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости «ReaMos».

О скором завершении строительства первых 11 станций Троицкой линии объявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, в этом году будут готовы 11 станций, а до конца 2028 года планируется завершить работы еще на шести станциях от «Сосенок» до «Троицка». Таким образом, Новая Москва получит фактически собственную линию метро, уходящую вглубь ТиНАО и связывающую эти округа практически с центром столицы.

«Это неизбежно подстегнет спрос потенциальных покупателей на жилье в Новой Москве – наличие транспортной инфраструктуры всегда выступает одним из главных критериев при выборе места для жизни, – комментирует основатель агентства Мария Пушкарева. – Если посмотреть на уже открытые станции метро в ТиНАО, то несложно заметить, что вокруг них ведется активное жилищное строительство, – застройщики понимают, что в такой локации проблем с нехваткой покупателей не будет».

Наличие метро при этом вызывает интерес как со стороны тех, кто ищет жилье для себя, так и у инвесторов – квартиры с хорошей транспортной доступностью проще и дороже сдаются в аренду. Кроме того, часть инвесторов предпочитают покупку жилья в тот период, когда метро еще не построено – как правило, после открытия подземки квартиры в расположенных поблизости домах прибавляют в цене. Рост стоимости может достигать 10–15%, подсчитали эксперты агентства.

Еще один фактор, который способствует росту популярности Новой Москвы как места для жизни, – более низкие цены на недвижимость по сравнению со «старой» Москвой. Если в последней цена квадратного метра в среднем составляет 270 тысяч рублей, то в ТиНАО находится у отметки в 200 тысяч рублей.

«При этом у Новой Москвы есть множество достоинств, – считает Мария Пушкарева. – Здесь столичная прописка, динамично развивающаяся инфраструктура, причем как социальная, так и транспортная, близость природы. Также есть богатый выбор жилья – как крупный вторичный фонд, так и строящиеся современные жилые комплексы, а еще частные дома».

По наблюдениям экспертов, в Новую Москву едут не только жители регионов, которые стремятся в столицу, но не могут себе позволить жилье внутри МКАД, но и сами москвичи. Нередко они продают одно- и двухкомнатные квартиры в «старых» границах и покупают более просторное жилье в ТиНАО, чтобы растить детей в более комфортных условиях и ближе к природе или, наоборот, купить жилье для родителей.