Стало известно, как включить темную тему в Р7-Офис

Технологии
29 ноября 2024

Работа с документами может занимать много времени, и забота о комфорте глаз становится приоритетом. Тёмная тема в Р7-Офис и «Документы» VK WorkSpace, где встроены редакторы Р7-Офис, помогает снизить нагрузку на зрение, особенно в вечернее время или при слабом освещении.

Почему стоит использовать темную тему

Убедительных доказательств о вреде или пользе темной темы для зрения нет. Однако многие пользователи отмечают, что тёмный интерфейс:

  • Снижает утомляемость глаз: уменьшенная яркость экрана комфортнее для зрения в тёмное время суток.
  • Повышает концентрацию: менее яркий фон может помочь сосредоточиться на содержимом документа.
  • Экономит энергию: на устройствах с OLED-дисплеями тёмная тема потребляет меньше энергии.

Как включить темную тему

  1. Откройте настройки интерфейса
  2. В верхнем меню редактора перейдите во вкладку «Вид».
  3. Выберите тему интерфейса
  4. Нажмите на «Тема интерфейса».
  5. В выпадающем списке выберите «Темная».

Инвертируйте цвета документа (опционально)

  • Если вы хотите, чтобы фон страницы стал тёмным, а текст — светлым, активируйте функцию «Инвертировать цвета документа» в той же вкладке.
  • Это сделает работу с текстом ещё более комфортной в условиях недостаточного освещения.

Дополнительные возможности

  • Настройка цветовой схемы: в Р7-Офис вы можете выбирать между разными вариантами тёмных тем, подбирая наиболее приятную для глаз.
  • Автоматическое переключение: настройте переключение между светлой и тёмной темами в зависимости от времени суток или системных настроек вашего устройства.

Тёмная тема в сервисе «Документы» VK WorkSpace

Если вы используете облачную версию редактора, темная тема также доступна в «Документах» VK WorkSpace. Это позволяет сохранять единый стиль работы независимо от того, используете ли вы настольное приложение или веб-версию.

Переключение на тёмную тему в Р7-Офис и «Документы» VK WorkSpace — простой способ сделать работу более комфортной и заботиться о здоровье глаз.

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