Старец Илий предостерег Зюганова

В написанном лидеру КПРФ письме, духовник патриарха Кирилла предостерег Геннадия Зюганова от слепого следования идеям революции. Старец напомнил чем для России революционный эксперимент закончился в прошлый раз. «Как лично вы, так с вами коммунисты. Вы хотите удалить от власти и разрушать современное состояние России и захватить собой власть! Это не первое стремление, это хотели сделать с Великой Россией и те, которые сделали революцию и устроили свою власть. Я не забуду слова тех мечтателей, которые перед революции, в революцию, ждали своего и радовались. Мне говорил человек от себя и от лица других, желавших светлое будущее: «Мы мечтали, как будет прекрасно после революции и как было далеко исполнения нашей мечты от реальности». Когда произошла катастрофа России через революции, мы увидели, где мы и кто мы — несчастные люди без Родины, без Бога, без жизни». Священнослужитель подчеркнул, что только сильная власть с опорой на православие способна привести Россию к процветанию и благоденствию. Лукавые коммунистические идеи обернутся для нашей страны очередной кровавой баней красного террора и гражданской войной.

Старец Илий призвал Зюганова в своей работе чаще обращаться к христианским ценностям, правда он посетовал, что таковые вряд ли знакомы Зюганову.

Утеска такого рода документов из кабинетов КПРФ в последнее время стала трендом. Партийцы, покидая ряды КПРФ, перестают скрывать некоторые тайны. Так, недавно из партии вышла сразу целая группа питерских коммунистов, к которым присоединился глава Ленинградского обкома КПРФ Андрей Попов.

Когда партию оставляют руководители такого ранга, это может свидетельствовать только об одном. КПРФ пожирает внутренний кризис. Простые партийцы уходят, устав от партийного произвола и дрязг, от того, что руководство занимается только собственным обогащением, а не борьбой за права рабочих и крестьян.

Часто последователи коммунистической идеи из КПРФ переходят в ряды молодой партии «Коммунисты России», которую возглавляет Максим Сурайкин. Их на это толкает жесткая позиция и деятельность «Коммунистов России». К примеру, недавно анонсированная ими акция носит название «Народный суд». В ходе суда народа будет вынесен приговор всем тем, кто ответственен перед людьми за незаконный развал Советского Союза. В их числе, кстати будет и Геннадий Зюганов.

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