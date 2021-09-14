Стартовал конкурс «Директор года России-2021»

В понедельник, 13 сентября, стартовал Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России-2021». Он проводится впервые и стал своеобразным продолжением идей конкурса «Учитель года России». Учредителем соревнований выступило Минпросвещения, а оператором – Фонд новых форм развития образования.

Как отмечается на сайте конкурса, он ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования.

«Ориентируясь на лидеров среди директоров школ России, задача не только определить лучших из лучших, но и посмотреть на то, каким образом какие управленческие решения, какие победы и какие результаты эти люди достигли», – говорит заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов.

Столичное образовательное ведомство выступает соорганизатором конкурса и, в частности, помогает с организацией онлайн-тестирования.

«Та история, которую много лет мы в Москве развивали, говоря не о каких-то личных умениях, личных компетенциях руководителей образовательных организаций, а, прежде всего, строили наш разговор, связанный с развитием, на тех управленческих результатах, которых удалось достичь педагогическим коллективам во главе с директорами. Примерно такая же логика положена в основу нового федерального конкурса “Директор года”», – продолжает Новокрещенов.

Поскольку речь идет о результатах, в конкурсе принимают участие директора со стажем работы не менее трех лет.

Соревнования проводятся в два этапа. Заочный, который завершится уже 19 сентября, включает онлайн-тестирование и оценку электронного портфолио. Основанной этап будет проходить с 5 по 10 октября в очном формате и предполагает три конкурсных испытания – «Формула успеха», «Стратегическое решение», «Педагогический совет» – и пресс-конференцию «Вопрос директору года».

По итогам конкурсных испытаний последовательно определятся 10 лауреатов, пять призеров и один победитель конкурса.