Стартовал конкурс социально-значимых проектов «ПроекториУМ»

Для всех причастных к сфере образования Федеральное агентство по делам молодежи и «Большая перемена» запустили новый сезон всероссийского дистанционного конкурса социально-значимых проектов «ПроекториУМ» для учеников 8-11 классов.

Это портал для школьников и преподавателей. Здесь участники берут в работу проектное заданий от ведущих компаний и организаций России. Участники проходят образовательные онлайн-курсы по проектному управлению для школьников и учителей, а также используют имеющиеся в открытом доступе необходимые методические материалы для ведения эффективной проектной деятельности в школах.

Авторами проектов являются не только ведущие компании, такие как Росатом, Сбербанк, РЖД, но и ведущие вузы (МИСиС, МГТУ им. Баумана, и другие), детские организации и даже целые регионы. Теперь не нужно придумывать проекты самостоятельно, теперь ученики берут в работу актуальные, реальные проекты, в которых уже прописаны задачи и направления работы.

Для получения реального опыта проектной работы и знакомства с актуальными инструментами, которые применяются в ведущих компаниях страны, участники Конкурса проходят обучающий онлайн-курс, посвященный актуальным практикам и инструментам проектной работы, особенностям реализации различных типов проектов. Слушатели Курса осваивают цифровые инструменты для эффективной работы и представления результатов.

Участие в Конкурсе дает возможность всем участникам:

• Попасть в проектный акселератор

• Получить опыт разработки реальных проектов

• Познакомиться с востребованными в современных профессиях практиками проектной работы

• Научиться презентовать и защищать свой проект перед очень мощными экспертами

По итогам конкурса компетентное жюри определяет и награждает победителей.

Конкурс дает возможность мощно прокачать проектное мышление, умение работать в команде и получить опыт разработки реальных проектов.

Реальный опыт — возможность не только успешно проходить собеседования, но и справляться с любыми задачами.

Зарегистрироваться для участия можно до 31 октября по ссылке: https://проекториум.онлайн