Стартовал прием заявок на участие в киберспортивном танцевальном турнире

Москва
12 апреля 2023

В намеченном на 13 мая текущего года киберспортивном танцевальном турнире на симуляторе Just Dance стартовал этап приема заявок на участие в мероприятии, сообщает издание Правда.ру.

Турнир будет проводиться в столице, в двух возрастных категориях: для 10-13-летних участников и для 14 и более лет. Формат состязания – «один на один».

По информации пресс-службы Департамента образования и науки Москвы, организатором данного мероприятия является московский центр «Патриот.Спорт», на сайте которого и производится регистрация желающих участвовать в турнире. Сами же соревнования данного турнира пройдут в столичной «КиберШколе» 13 мая. К участию в киберспортивном турнире приглашаются все желающие посоревноваться на танцевальном симуляторе Just Dance учащиеся образовательных организаций Москвы.

Прием заявок уже начат, и продлится он до 30 апреля включительно.

Как сообщают организаторы, для участия в турнире вовсе не обязательным является умение танцевать. Достаточно лишь в точности повторять движения, которые демонстрируются на экране, и набирать очки.

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