Статус аккредитованного работодателя АССА получила компания BCG

Москва, 11 ноября 2020 г. — Компания BCG в России и СНГ получила аккредитацию международной организации АССА, объединяющей специалистов в области финансов, аудита и учета, (ACCA — Association of Chartered Certified Accountants) с присвоением статуса — аккредитованного работодателя ACCA (ACCA Approved Employer) в России.

BCG стала первой стратегической консалтинговой компанией в России, получившей подобный статус, что подтверждает высокие стандарты обучения и профессионального развития сотрудников финансовых подразделений. Всего порядка 100 компаний в России имеют статус работодателя, аккредитованного ассоциацией, по всему миру на сегодняшний день насчитывается немногим более 7500 организаций.

Статус аккредитованного работодателя позволяет сотрудникам BCG в упрощенном порядке подтверждать членство в АССА, регулярно проходить обучение, сдавать экзамены, повышать квалификацию в учебных центрах и получать сертификаты международного образца, что соответствует политике BCG по развитию талантов.

«Для нас это еще один шаг в сторону беспрерывного образования, которое мы рассматриваем как базу для развития нашего бизнеса. Инвестиции в человеческий капитал — один из наших приоритетов, что в свою очередь позволяет нам оставаться на пике конкурентной борьбы», — отметил управляющий директор и старший партнер, глава BCG Россия и СНГ Андрей Тимофеев.

«АССА прилагает максимум усилий для создания условий, при которых и работодатели, и сотрудники смогут повышать свою экспертизу. Мы уверены, что для BCG это партнерство откроет еще больше возможностей развития различных категорий сотрудников – как консультантов, так и сотрудников внутреннего финансового департамента. Мы рады сотрудничать с компанией, которая обладает таким широким портфелем проектов, а также подобной репутацией на рынке», — прокомментировала Вера Стародубцева, FCCA, Глава офисов АССА в странах СНГ.

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О компании BCG

BCG — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, ведущий консультант по вопросам стратегии бизнеса. Нашими партнерами являются организации из частного, государственного и некоммерческого сектора во всех регионах мира. Вместе мы работаем над тем, чтобы выявить наилучшие возможности создания стоимости, найти оптимальные решения важнейших проблем и преобразовать бизнес. Наш подход индивидуален и сочетает глубокий анализ динамики развития компаний и рынков и тесное сотрудничество на всех уровнях компании клиента. Такой подход обеспечивает нашим клиентам устойчивое конкурентное преимущество, эффективность организации и долгосрочные результаты.

Созданная в 1963 году, сегодня компания BCG имеет глобальную сеть из более 90 офисов в 50 странах. Все партнеры BCG имеют равные права и полномочия, а при принятии решений каждый голос учитывается одинаково. В любом из регионов присутствия BCG базируется не более одной трети всех партнеров, а в состав нашего исполнительного комитета входят партнеры из 10 разных стран.

В современных условиях организация обязана уметь сочетать человеческие и цифровые ресурсы. Наши команды формируются из специалистов из разных стран, с разным образованием и разным профессиональным и культурным опытом. Это позволяет нам задействовать весь спектр отраслевых и функциональных знаний и разных взглядов на одну и ту же проблему и быть катализатором положительных изменений. Решения BCG строятся на передовых практиках в сфере управленческого консалтинга, а также глубоком понимании современных технологий и принципов проектирования и развития организаций и цифровизации. Более того, в своей работе мы всегда стремимся выполнить главную цель существования бизнеса — то, что принято называть, корпоративным предназначением. Уникальность нашей бизнес-модели в том, что она целиком построена на принципах сотрудничества — как внутри самой компании, так и в работе с организацией клиента, на всех уровнях. В этом секрет нашего успеха и залог процветания наших клиентов.

Об АССА

АССА насчитывает более 7500 аккредитованных работодателей по всему миру, в том числе свыше 100 компаний в России. Диплом АССА является одним из самых авторитетных в профессиональном сообществе. Получение статуса ACCA Approved Employer является бесплатным.