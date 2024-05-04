Стажировку в отделениях НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова прошли победители премии «Врач с большой буквы»

118 врачей из регионов России — акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных — прошли повышение квалификации в ведущих медицинских центрах страны. Обучение стало наградой лучшим специалистам, которые в прошлом году были удостоены премии «Врач с большой буквы» от «АльфаСтрахование — ОМС» за высокие стандарты качества работы, значимый вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорожденных.

«АльфаСтрахование — ОМС» совместно с экспертами ведущих научных центров страны — Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова — разработали и организовали для победителей серию онлайн-вебинаров с обсуждением сложных клинических случаев и значимых тем, таких как: неотложные состояния в родах, сложные случаи реанимации и стабилизации новорожденных, массивные акушерские кровотечения, врастание плаценты в рубец на матке и др.

«В рамках онлайн-обучения мы разобрали, в частности, порядок организации медицинской помощи для уменьшения числа неблагоприятных последствий гипоксии у плода, что является одной из основных причин перинатальной заболеваемости в России. По итогам слушатели познакомились с современными алгоритмами действий по диагностике и тактике ведения рожениц в сложных случаях с учетом действующих клинических рекомендаций и протоколов», — рассказал Олег Баев, д.м.н, профессор, врач высшей категории, акушер-гинеколог, заведующий 1-м родильным отделением НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

Главные специалисты регионального здравоохранения выбрали лучших из числа лауреатов, кто прошел двухнедельную стажировку в Москве, в НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

«Мы разработали и реализовали специальную программу обучения и обмена опытом благодаря тесному сотрудничеству специалистов и экспертов НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова и «АльфаСтрахование — ОМС». Стажировка прошла в различных отделениях Центра, и это уникальный опыт. Врачи смогли получить ответы на широкий спектр вопросов, а также непосредственно поработать с пациентами. Такая возможность — это хорошее начало, чтобы обратить внимание на перспективные направления развития медицинских работников России», — отметила Елизавета Хаматханова, заведующая отделом образовательных технологий в медицине НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

Специалисты также познакомились с работой симуляционно-тренингового центра НМИЦ АГП им. Кулакова, где проходит практическая подготовка врачей, ординаторов и среднего медицинского персонала. Все участники стажировки получили удостоверения о прохождении профессиональной подготовки в НМИЦ АГП им. Кулакова с присуждением 72 баллов НМО.

«Сделав главной наградой премии «Врач с большой буквы» обучение в ведущих научных медицинских центрах страны, мы вносим наш вклад в профессиональное развитие квалифицированной медицины, которая напрямую влияет на здоровье и качество жизни каждой семьи в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.