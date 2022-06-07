«Стильпарк»: оборот сети вырос в марте — апреле 2022

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, средний оборот франчайзинговой сети магазинов белья и колготок «Стильпарк» в апреле и мае 2022 увеличился на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Трафик снизился на 20%, но это снижение компенсировал средний чек, который вырос так же, на 20%, — рассказала директор по развитию франчайзинга Елена Попова, — в марте наблюдался самый сильный всплеск покупательской активности, где наибольший интерес вызывали акции и спецпредложения. При этом цены сохранялись на уровне 2021 года и никакого повышения компанией не планировалось. В конце апреля — начале мая спрос постепенно вернулся к штатным показателям».

Одной из наиболее востребованных категорий в этот период стала одежда для дома и сна. За последние два года её доля в общей структуре ассортимента сети выросла с 5% до 23%. Также высокий спрос сохранялся на мужское и женское нижнее белье, и купальники. «Мы довольно активно трансформируем ассортиментную матрицу, дополняя её новыми и востребованными категориями. В том числе, продолжаем увеличивать долю домашней одежды, расширяем мужскую линейку, начинаем работать с детской категорией. До конца года запланировано поступление еще нескольких новых коллекций — наши партнеры на данный момент обеспечены достаточным объем товарного запаса, и эту тенденцию мы будем сохранять в дальнейшем», — дополнила Елена Попова.