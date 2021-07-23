Стоит ли покупать новостройку в Крыму сейчас?

2021 год на первый взгляд кажется не лучшим временем для вложения средств. Финансовый кризис, который только усиливается с каждым годом, пандемия — всё это побуждает людей проявлять осторожность, что нетрудно понять. Тем не менее в целях сохранения своих средств многие рассматривают инвестиции в недвижимость, цены на которую растут даже не с каждым годом, а с каждым днем.



Рассмотрим преимущества покупки новостройки в Крыму:

Рынок и курс валют нестабильны. Люди не знают, куда вкладывать деньги, чтобы спасти их от обесценивания. По опыту прошлых экономических кризисов можно сделать вывод о том, что недвижимость всегда будет расти в цене как наиболее надёжный объект для вложения средств. В ближайшие годы внутренний туризм будет только развиваться с учётом недоступности многих привычных направлений. Квартиры в Крыму всегда пользуются спросом. Близость к морю, благоприятный климат. Доступность аэропорта и развитая инфраструктура региона. А это означает, что на сдаче такой недвижимости летом в аренду можно хорошо заработать. Выгодная ипотека. В период пандемии российские власти предоставляют выгодные условия для оформления ипотек по сниженной процентной ставке. Для многих это может стать единственной возможностью приобрести такую недвижимость. Поэтому шанс упускать однозначно не следует.

Безусловно, покупка квартиры — серьёзное решение. Принимать его нужно взвешенно, учитывая все факторы. И озвученные выше также нужно принимать во внимание, чтобы увидеть всю картину в комплексе.