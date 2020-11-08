Столица РФ добилась высоких результатов в образовательном исследовании PISA

Появилась новая информация о результатах престижного международного образовательного исследования PISA. Напомним, что оно проходило в апреле 2018 года при участии школьников из 79 государств. Москва выступала отдельным регионом, ее представляли свыше 7200 учащихся. Авторы программы постепенно публикуют ее итоги, к примеру, в декабре 2019 года стало известно о том, что учащиеся из столичных школ заняли третье место по читательской грамотности, а также стали пятыми по математической и шестыми по естественнонаучной грамотности.

Заместитель московского градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых результатах исследования PISA 2018. Отмечается, что московские школьники продемонстрировали впечатляющие результаты еще по двум направлениям. Так, в глобальных компетенциях они стали четвертыми в мире. Что касается финансовой грамотности, то по ней учащиеся мегаполиса разместились на второй строке, уступив только Эстонии, — детализировала вице-мэр.