Столичные школьники ознакомятся с работой крупнейших городских больниц

Учащимся московских школ предоставлена уникальная возможность познакомиться с реальной работой современного врача прямо на его рабочем месте – в девяти крупнейших столичных стационарах, где они смогут в реальной обстановке отследить весь современный лечебный процесс, сообщают Аргументы.ру.

По мнению заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, важнейшим фактором современного среднего образования является глубокая профориентация старшеклассников. В руководстве Москвы это хорошо понимают, и предоставляют детям возможность составить представление о профессии путем вовлечения их непосредственно в процесс: для них организуются экскурсии в лечебные заведения, где они могут увидеть вблизи весь цикл – от оказания экстренной помощи, современных операционных, до завершающей реабилитации пациентов. Предусмотрены и практические занятия по сердечно-лёгочной реанимации и начальным манипуляциям.