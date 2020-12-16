Столичные школьники стали одними из лучших в мире в естествознании и математике

Москва вошла в число лидеров во всем мире с точки зрения качества математического и естественнонаучного школьного образования. В своем комментарии заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что об этом свидетельствуют итоги международного исследования TIMSS — в минувшем году им было охвачено 64 государства и восемь отдельных регионов. В результате Москве удалось получить уверенное лидерство над другими европейскими странами, также она превзошла общероссийские показатели.

По словам чиновницы, столичные четвероклассники в исследовании TIMSS заняли первое место в естествознании (595 баллов), а восьмиклассники разместились на четвертой строке (567 очков). Если говорить о математике, то по этому предмету столичные четвероклассники вошли в пятерку лучших во всем мире с 593 баллами, восьмиклассники набрали 575 баллов и стали шестыми, — констатировала вице-мэр.