Столичных школьников приглашают принять участие в олимпиаде по истории искусств

Москва в настоящее время выступает местом проведения первой части заочного этапа олимпиады школьников по истории искусств. Вторая часть данной стадии стартует четвертого февраля. Состязания традиционно ориентированы на учеников 8-11 классов школ мегаполиса. Организаторы отмечают, что задания отборочного тура не предполагают проверку знаний, полученных в школе. В его рамках во главе угла находятся заинтересованность ребенка в искусстве и его умение искать нужную информацию, пишет сайт московской мэрии.

Следует напомнить, что Олимпиада по истории искусств была включена в Перечень Минобрнауки Российской Федерации с первым уровнем. В рамках финала участникам предстоит ознакомиться с экспозицией музейного пространства Третьяковской галереи, подготовить сравнительный анализ и написать эссе. Триумфаторы и обладатели призовых мест заключительной стадии состязаний смогут рассчитывать на получение льгот при поступлении в высшие учебные заведения нашей страны.