Столичный фэшн выходит в свет: коллекции 50 московских дизайнеров теперь доступны в крупном ТЦ

Это случилось благодаря Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы и подведомственному Агентству креативных индустрий и универмагу «ТЕЛЕГРАФ» в «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, где 25 августа открылась секция московских дизайнеров Created in Moscow. Каждый – со своим стилем и харизмой, каждому есть что предложить искушенной публике. Это первый подобный опыт сотрудничества представителей творческой экономики и городских властей, который был реализован в кратчайшие сроки.

Персональное пространство «под ключ» и на особых условиях – льготное комиссионное вознаграждение за реализацию товаров – получили до июля 2023 года владельцы 50 брендов, создающих одежду, обувь и аксессуары. На открытии гостям рассказали об их истории и концепции, а популярные столичные блогеры – такие как Елена Ушатова, Татьяна Хворостовская, Мария Кос, Татьяна Ким, Милена Мика, Ирина (Fashion Conversation) и др. – пообщались с посетителями универмага и поделились своими впечатлениями.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин лично пообщался с дизайнерами, чьи коллекции представлены в универмаге, – Светланой Княжиной (Coshe), Натальей Алейниковой (The Robe), Ангелиной Лашутиной (Lila by Angelina Lashutina) и Натальей Сальниковой (ZOTEME). По его словам, участие столичных дизайнеров в «ТЕЛЕГРАФЕ» имеет три цели: «Во-первых, мы продвигаем московские бренды. Во-вторых, увеличиваем выручку за счет огромного притока клиентов, в том числе из социальных сетей. Наконец, мы создаем пространство общения с людьми из фэшн-индустрии. Здесь могут встретиться художники, предприниматели, блогеры, журналисты и просто москвичи, увлеченные современной модой. «Сreated in Moscow» – это проект, призванный показать творческий продукт, создаваемый в Москве дизайнерами, рекламными компаниями, издателями, галеристами и т.д. Зонтичный бренд позволяет выгодно позиционировать широкое сообщество московских креативных индустрий. Сегодня мы показываем одежду в магазине, а завтра будем позиционировать работы наших дизайнеров на международных предприятиях, выставках, ярмарках», – отметил Алексей Фурсин.

К отбору брендов внимательно отнеслась экспертная комиссия: основатели универмага «ТЕЛЕГРАФ» Николай Константинов и Николай Лаврентьев, руководитель департамента по визуальному мерчандайзингу универмагов «ТЕЛЕГРАФ» Андрей Самыкин, куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна, партнер проекта поддержки и развития молодых дизайнеров FRESHBLOOD Анна Черных и архитектор-оформитель креативных торговых пространств Полина Полякова.

Проект вырос из программы по продвижению творческих предпринимателей Created in Moscow, созданной Агентством креативных индустрий. С ее помощью дизайнеры и другие креаторы совершенствуют свой продукт, знакомятся и создают неожиданные коллаборации, развиваются, экспериментируют и в итоге выходят на новый уровень дохода.

«Мы не просто говорим об импортозамещении, а показываем его в действии. Для столичной фэшн-индустрии открытие собственной секции в крупнейшем торговом центре Москвы с проходимостью 100 000 человек в день – отличная возможность показать свою самодостаточность и независимость от зарубежных брендов, которые покинули российский рынок. Мы делаем ставку на качественный продукт, который создают талантливые столичные дизайнеры. У кого-то из них уже есть опыт и внушительный бэкграунд, собственное производство в России, кто-то только недавно заявил о себе, но в ближайшем будущем каждый из них достоин того, чтобы занять освободившиеся торговые точки в лучших модных магазинах и свою нишу на рынке», – уверен руководитель ведомства Алексей Фурсин.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ – формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.