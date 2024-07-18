Более миллиона человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Москва
18 июля 2024

Свои товары представили производители более чем из 70 регионов России.

Более миллиона человек посетили гастрономический фестиваль «Вкусы России», который проходил на ВДНХ с 6 по 14 июля. Для жителей и гостей столицы организовали сотни кулинарных, ремесленных и творческих мастер-классов.

«Фестиваль объединил производителей более чем из 70 регионов нашей страны. За девять дней гости приобрели свыше 50 тонн различных продуктов. Всего было представлено пять тысяч категорий товаров», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

На ярмарке можно было купить мурманского вяленого ерша, сорочинские колбасы, камчатский папоротник, алтайский сыр, башкирский мед и варенье из суздальского огурца. В ресторанном дворике гости пробовали караимские пирожки из Крыма, балкарские блины (хычины), камчатское тельное с неркой, мурманский десерт «Морошковые облака», бурятские буузы и многое другое. Всего было продано около 68 тысяч порций.

Под руководством шеф-поваров посетители готовили псковские пироги, рязанский курник, куриное филе по-суздальски, кварсинскую скумбрию с соусом из краснодарских лимонов, ингушский даттараш из индейки и магаданские оладьи. Кроме того, на фестивале прошли мастер-классы по ткачеству и созданию кожаной мозаики. А для детей организовали занятия в школе начинающего фермера.

Для гостей выступили более 100 вокальных и танцевальных коллективов из 31 региона России. Они представили программу общей продолжительностью 63 часа.

Мероприятие организовали Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство Москвы.

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