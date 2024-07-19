БФ «САФМАР» Михаила Гуцериева помог делегации Ингушетии поучаствовать в фестивале «УЗОРЫ»

В Москве на ВДНХ 5-7 июля в рамках международного фестиваля «Дружба народов» проходил II Международный фестиваль культуры, моды и национального гостеприимства «УЗОРЫ». Делегация Республики Ингушетии приняла участие в мероприятии при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР», основателем которого является предприниматель Михаил Гуцериев.

В фестивале приняли участие представители разных регионов РФ, гости из СНГ и стран дальнего зарубежья. Поддержку масштабному мероприятию оказали Правительство Москвы, Международный Союз Женщин, международный форум «Россия», Московский дом национальностей, медиахолдинг PROfashion, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

Ингушские национальные свадебные костюмы представили на фестивале при поддержке фонда «САФМАР». Зрители также смогли ознакомиться с экспозицией оригинальных кукол в старинных ингушских костюмах (свадебных и повседневных), а также одежде амазонки.