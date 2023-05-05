Строительная компания DOGMA: «Наша цель – улучшать качество застройки жилой недвижимости в Краснодарском крае»

За последние десятилетия в Краснодарском крае преобладала некачественная застройка жилых домов. Лишь некоторым строительным компаниям удалось подтвердить свою репутацию на деле, достраивая и сдавая в срок жилые кварталы. Одним из надежных кубанских застройщиков является DOGMA, работающая на рынке недвижимости Краснодара более 11 лет. За все это время компании удалось сдать вовремя 50 домов, застроить более 1 269 681 квадратных метров земли и заселить более 17 тысяч семей.

Жилые комплексы застройщик строит преимущественно в Краснодаре и Новороссийске, создавая комфортную недвижимость “комфорт” и “бизнес-класса” в районах с развитой инфраструктурой. На придомовой территории домов обустраиваются детские сады, школы, торговые центры, рестораны и парки. На сегодняшний день сданы крупные проекты ЖК «Движение», ЖК «Рекорд», ЖК «На Красных Партизан», ЖК «На Красных Партизан 2», ЖК «Студия 45», 1-3 очереди мкр. «Самолет», ЖК «Парк Победы» и ЖК «Арена». На стадии реализации сейчас находится 4-6 очереди мкр. «Самолет», мкр. «Догма-Парк», ЖК «Рекорд 2».

В 2022 году DOGMA стала финалистом Федеральной премии в области жилой городской недвижимости благодаря мкр. “Самолет”, этот комплекс признали самым инвестиционно-привлекательным проектом. На территории микрорайона обустраиваются детские сады на 280 и 315 мест, а также школа, рассчитанная на 1100 учеников. Помимо этого, в генплане запланировано создание 23 гектаров парковой зоны, водоема, сети дорожек и тропинок, аллеи, фонтана, храма и поликлиники. Также DOGMA открыла дорогу-дублер на Западном Обходе вдоль мкр. «Самолет», чтобы в несколько раз сократить пробки в районе.

Более того, в прошлом году компании также удалось стать лидером первичного рынка жилья на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи по итогам первого квартала 2022 г. от Сбербанка и Домклик. В то же время DOGMA получила диплом за 2 место по объему ввода жилья с показателем 297 729 квадратных метров. По данным Единого ресурса застройщиков DOGMA занимает 1 место по Краснодарскому краю и 4 место в РФ по объемам строительства.

DOGMA на протяжении многих лет устраивает акции для покупателей, а также предлагает удобные варианты для покупки недвижимости. В большинстве случаев компания сдает готовые дома в срок, не задерживая вручение ключей. Во время застройки устанавливается система умный дом, безбарьерная среда и детские площадки из эко-материалов. DOGMA заслуженно остается одним из самых надежных застройщиков Краснодарского края, ежегодно создающим новые проекты в благоприятных районах с развитой инфраструктурой.

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