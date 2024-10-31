Студенты индустриального техникума посетили завод ЦМК шин KAMA TYRES

Студенты Нижнекамского индустриального техникума посетили с экскурсией предприятия Шинного комплекса KAMA TYRES. Гости познакомились с деятельностью Нижнекамского механического завода и побывали на производстве по выпуску грузовых ЦМК шин.

Первой точкой экскурсии стало производство по выпуску ЦМК шин. Экскурсанты увидели, как с применением натурального каучука готовятся резиновые смеси и собирается конструкция будущей грузовой шины. К слову, за смену работник участка собирает от 160 до 220 единиц заготовок, которые в последующем отправляются на финальный этап производства.

В самом «горячем» цехе шина вулканизуется и обретает рисунок протектора. Затем отправляется на контроль качества, проходит через рентген-установку и при отсутствии дефектов следует на склад готовой продукции, а уже оттуда – потребителям.

«Масштабы шинного производства, современность, технологичность действительно впечатляют. Было любопытно посмотреть на это вживую. Также заинтересовали социальные льготы для сотрудников, достойная заработная плата и удобный график работы», – поделился студент 3-го курса НИТ Булат Галимов.

Экскурсия продолжилась в ООО «НМЗ». Завод производит машиностроительную продукцию и нестандартное оборудование для шинного комплекса, занимается ремонтом и техническим обслуживанием шинных предприятий. Студенты посетили электромеханический цех, а именно заготовительный участок и участок ремонта технологической оснастки. Увидели различные виды станков, среди которых токарно-фрезерный, лазерно-гравировальный и др. Особенно молодых людей впечатлил процесс резки металла.

Побывали они и в конструкторско-технологическом отделе. Производство нового оборудования или изделия для предприятий KT начинается именно здесь. В специальной программной среде разрабатываются конструкторская и проектная документации. Инженер-конструктор после предварительного эскизирования деталей создает 3D-модели, проводит расчеты. Затем чертеж попадает на технологическую проработку. Инженер-технолог, учитывая возможности производства, разрабатывает маршрутно-технологический график, нормы расхода сырья, материалов и времени. На производство поступает полный комплект конструкторско-технологической документации.

В завершении встречи гости смогли пообщаться с исполнительным директором ООО «НМЗ» Марсом Евлантьевым.

«Когда-то я работал слесарем 2-го разряда, мне было всего 20 лет, затем трудился мастером, а сегодня руковожу целым предприятием. Перспектива есть всегда и везде, главное – желание. Производство развивается, закупается новое оборудование. Приглашаем к нам!» – отметил Марс Геннадьевич.

Подобные мероприятия проводятся на KAMA TYRES регулярно. Они позволяют молодежи уже в процессе учебы познакомиться с реальным производством и сделать осознанный шаг навстречу будущей профессии.