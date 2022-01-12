Студенты Московской консерватории в 2022 г. примут участие в Международном симпозиуме «Рахманинов. XXI век»

Общество
12 января 2022

Студенты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в 2022 г. примут участие в Международном симпозиуме «Рахманинов. XXI век», приуроченном к 150-летию великого композитора. Это и многие другие мероприятия, посвященные юбилею Рахманинова, пройдут при поддержке основанного Михаилом Гуцериевым благотворительного фонда «САФМАР».

Также в следующем году студенты консерватории представят собственные постановки опер «Франческа де Римини» и «Алеко», в основе которых лежат произведения Рахманинова. Одним из важных событий станет издание коллективной монографии «Стиль Рахманинова», в подготовке которой также участвуют учащиеся консерватории.

Кроме того, консерватория избрана местом проведения творческого музыкального мероприятия для молодых композиторов и исполнителей «Рахманинов. Palimpsest».

На апрель в консерватории в честь композитора намечено проведение Международного великопостного хорового фестиваля, а на июнь – отборочного тура прослушивания учащихся, по итогам которого лучшие участники отправятся на Международный конкурс пианистов и дирижеров им. С.В. Рахманинова.

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