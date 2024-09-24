Студия SAHAR&VOSK организует чемпионат для бьюти-мастеров в Москве

Общество
24 сентября 2024

В Москве 7-8 октября запланировано проведение международного чемпионата для бьюти-мастеров. Организатором соревнований выступает студия эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK под руководством Альбины Володиной.

При подготовке к турниру участники должны ознакомиться с регламентом, где содержится перечень требований к моделям и мастерам (используемые материалы и оборудование, внешний вид) и порядок проведения чемпионата.

Для проведения соревнований организаторы выбрали отель «Альфа» в ГК Измайлово. На выполнение конкурсной работы каждому участнику будет отведено определенное время. Качество работ оценят судью. Каждый из участников гарантированно получит приз от спонсоров соревнований. Особые награды ждут призеров чемпионата.

Организаторы подготовили два направления – депиляция и маникюр. По каждому из направлений существует ряд категорий и номинаций. Для участия в соревнованиях требуется пройти регистрацию до 30 сентября, выбрав количество номинаций.

Для профессионального развития мастеров 8 октября запланировано проведение Форума Экспертов.

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