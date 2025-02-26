СУЭК продолжает заботиться о здоровье и благополучии сотрудников

Сотрудники угледобывающих и сервисных предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» прибыли на оздоровительную смену в санаторий-профилакторий Медико-санитарной части «Угольщик» (г. Полысаево). Каждый год в санатории-профилактории, расположенном в Полысаеве, организуются оздоровительные смены с целью повышения качества жизни сотрудников.

В общей сложности четыре сезона предусмотрено в текущем году: зимний, весенний, летний и осенний. Прием ветеранов запланирован на весну и осень, а детей сотрудников – на летний сезон.

По словам Натальи Моряковой, возглавляющей лечебно-профилактическое отделение МСЧ «Угольщик», в данный момент стартовала одна из первых зимних смен. В общей сложности количество работников «СУЭК-Кузбасс», прибывших на лечение, превышает 90 человек.

Для СУЭК — крупнейшей угольной компании страны, которую основал предприниматель Андрей Мельниченко в 2001 году, приоритетным направлением остается забота о здоровье и благополучии работников.