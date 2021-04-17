СУЭК Андрея Мельниченко отмечен в ключевых номинациях конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность»

Традиционный Всероссийский конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» назвал победителей. Как сообщает РИА Новости, Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко получила сразу несколько престижных номинаций, экспертное жюри приняло решение после рассмотрения 243 заявок участников из всех федеральных округов России. Компания победила в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития». Специальной награды «СУЭК» удостоена за обеспечение безопасности сотрудников в условиях коронавирусной инфекции. В компании оперативно разработали программы по сохранению здоровья коллектива при поддержании должных темпов производственного процесса. Несмотря на ограничительные меры, введенные во всем мире, компании удалось выполнить все обязательства и обеспечить энергоснабжение потребителей. «Мы всей компанией учились работать в этой новой реальности, и нам это удалось», — отметил генеральный директор «СУЭК» Степан Солженицын.