Сумму затрат на ИТ среди компаний малого бизнеса выяснил Р7-Офис

Р7-Офис посчитал затраты на ИТ среди компаний малого бизнеса в России.

Большинство российских предпринимателей тратят на IT от 300 до 500 тысяч рублей в год. Такой суммой определили свои расходы 38% опрошенных. Чуть больше четверти (26%) ограничивают затраты диапазоном 100-300 тысяч. Только 10% опрошенных посчитали необходимыми затраты более чем 500 тысяч рублей.

Наиболее популярными статьями расходов из ИТ-бюджета участники назвали безопасность (93%), IP-телефонию (92%) и банковские системы (89%). При этом в денежном выражении в топ-3 остается только безопасность. На нее приходится в среднем 197 000 рублей в год, и это самые крупные IT-расходы среди опрошенных компаний.

Бюджеты свыше 100 000 рублей бизнесмены также выделяют на облачные хранилища (168 000), разовое обслуживание и настройку программ (117 000), а также CRM и управление проектами (116 350).

Затраты на почтовые сервисы и офисные редакторы не превышают 60 000 рублей в год. Это обусловлено тем, что многие предприниматели выбирают бесплатные браузерные решения с ограниченным функционалом для решения подобных задач.

Всего было опрошено 350 представителей компаний малого бизнеса, входящих в реестр МСП в категории малый бизнес, деятельность которых не приостанавливалась в 2019-2020 гг. Выручка компаний от 50 млн до 400 млн в год, численность сотрудников от 16 до 80. Компаний с такими параметрами сейчас в России, по данным СКБ Компас 37 000.