Сумро: мировой эксперт рассказал о возможностях молодежи в науке

Стоя перед камерой, 67-летний Манзур Хуссейн Сумро (Manzoor Hussain Soomro) горел энергией. Говоря о роли молодых людей в реализации проекта «Пояс и путь», он с явным воодушевлением посмотрел на присутствующих волонтеров. «За ними будущее», — сказал он. «Они более энергичны, чем наше поколение, лучше владеют современными технологиями и в будущем станут мировыми лидерами».

Профессор Манзур Хуссейн Сумро уже в седьмой раз участвует в работе лагеря Maker Camp, организуемого для подростков и преподавателей в рамках проекта «Пояс и путь». Преподаватели и участники из стран «Пояса и пути»: Азербайджана, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также китайские волонтеры, помогавшие в проведении лагеря, добились поставленной цели: использовать возможности молодежи. Стабильный приток талантливых специалистов является ключевым фактором роста в научно-технической сфере и за ее пределами.

Для строительства железных дорог, шоссе и мостов нужны инженеры

«Наука и техника — это мощные инструменты. Странам, в которых молодежь не умеет разрабатывать и внедрять новые технологии, необходимо искать пути сотрудничества, чтобы наверстать упущенное», — сказал Сумро. Преподаватель из Пакистана стремится к развитию международного научно-технического сотрудничества, прежде всего сотрудничества между партнерами по проекту «Пояс и путь». Благодаря своему статусу вице-президента Международного консорциума по научному образованию «Пояс и путь» (BRISEC) и лауреата Премии Дружбы Правительства Китая 2020 года Сумро является признанным международным экспертом.

Сумро называет свою родную страну, Пакистан, лабораторией, в которой реализуется множество совместных проектов с Китаем и другими партнерами по программе «Пояс и путь». В последние годы в рамках тесного сотрудничества с Китаем в Пакистане стали строится железные дороги, автомагистрали, мосты, дамбы и другие крупные объекты инфраструктуры. После завершения строительства многие пакистанцы получили работу по обслуживанию объектов, что позволило им пройти обучение и стать квалифицированными инженерами и техниками. По словам Сумро, «это обеспечит молодежи развивающихся стран возможность получения естественно-научного образования». Подготовка молодежи, проходящая в рамках проекта «Пояс и путь», отвечает требованиям времени и приносит замечательные результаты.

Подросток, выросший в деревне без электричества

Сумро вырос в бедной пакистанской деревне, в которой не было электричества и практически отсутствовал доступ к информации.

Его отец был фермером, не имел никакого образования, однако воспитывал сына с мудростью, поощряя его любознательность и интерес к науке, в том числе к астрономии.

Еще будучи студентом, Сумро стремился вырваться из тисков нищеты. Он полюбил науку и, изучая ее, убедился в значимости общения и образования для развития личности. Благодаря успешному участию в различных научных конкурсах он был удостоен президентской стипендии в Пакистане и отправился в Великобританию для написания докторской диссертации. Постепенно он утвердился на международной арене и все чаще участвует в международных проектах.

Технологии открывают малообеспеченным доступ к образованию

Опыт работы в ЮНЕСКО, ФАО ООН и других организациях помог Сумро понять значение науки и техники в оказании помощи социально незащищенным слоям населения. В некоторых отдаленных сельских районах в прошлом школы не были укомплектованы кадрами и не имели необходимого оборудования, особенно для преподавания таких предметов, как физика. Наука шла вперед, однако преподавателям, как правило, не предоставлялись курсы повышения квалификации. Поэтому сельские школы значительно уступали по качеству образования городским школам. Применение дистанционного обучения и привлечение внештатных преподавателей позволило значительно улучшить качество образования в отдаленных районах. Но личное общение трудно заменить.

По словам Сумро, индивидуальное обучение также способствует развитию образования в условиях внедрения искусственного интеллекта в традиционную учебную среду. Теперь учащиеся могут сами подбирать темп и уровень сложности учебного процесса в соответствии со своими потребностями, а люди с ограниченными возможностями и носители разных языков получают доступ к образованию.

«Молодежь получает возможность сотрудничать, а не просто конкурировать и соревноваться друг с другом. В будущем условия труда сильно изменятся, однако можно с уверенностью предположить, что критическое мышление, аналитические способности, способность адаптироваться и постоянно учиться станут для молодежи жизненно важными навыками».

По словами Сумро, благодаря участию в лагере Maker Camp, организованному Китайской ассоциацией науки и техники и местными органами власти, молодые люди смогут раскрыть свои уникальные способности и потенциал и научатся сотрудничать с другими людьми, добиваясь своей мечты. Его идеи перекликаются с концепцией проекта «Пояс и путь»: используя свои сильные стороны, можно обеспечить развитие, которое будет выгодно каждому из нас.