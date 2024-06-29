Sungrow Hydrogen выиграла тендер на крупнейший в мире проект по производству зеленого водорода, аммиака и метанола

Экономика
29 июня 2024

Компания Sungrow Hydrogen выиграла тендер на участие в проекте «Индустриальный парк водородной энергии Songyuan» Китайской корпорации энергетического машиностроения (CEEC) в Цзилине, который является крупнейшим в мире интегрированным проектом по производству зеленого водорода, аммиака и метанола. Учитывая масштаб данного проекта, в нем будет применяться система производства водорода Sungrow Hydrogen 1000 Нм³/ч ALK.

Hydrogen Equipment of Sungrow Hydrogen

Проект Индустриального парка водородной энергии Songyuan CEEC входит в первую партию «Демонстрационных проектов по зеленым и низкоуглеродным передовым технологиям» Китайской национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), крупнейшего в мире интегрированного проекта по зеленому водороду, аммиаку и метанолу, а также в первую партию крупномасштабных демонстрационных проектов «Hydrogen Powers Jilin». Ожидается, что при инвестициях более $4 миллиардов этот проект будет производить 110 000 тонн зеленого водорода, 600 000 тонн зеленого аммиака и 60 000 тонн зеленого метанола в год после его ввода в эксплуатацию.

Электролизные генераторы водорода Sungrow Hydrogen ALK и PEM обладают выдающимися характеристиками, оба продукта выиграли тендер на централизованные закупки оборудования для производства водорода в CEEC в 2023 году. Система производства водорода Sungrow Hydrogen ALK вышла на ведущий международный уровень в таких технологиях, как гибкое производство зеленого водорода, электроводородная связь, управление энергией и кластерное управление, и может обеспечить эффективное соответствие с системами производства синтетического аммиака и метанола.

Этот проект является третьим проектом, который компания Sungrow Hydrogen выиграла в провинции Цзилинь. В будущем Sungrow Hydrogen будет активно содействовать завершению проекта, а также реализации большего количества проектов в глобальном масштабе, открывая путь для крупномасштабного производства зеленого водорода, аммиака и метанола, способствуя дальнейшему развитию производства водорода из возобновляемых источников энергии и химической промышленности на основе зеленого водорода.

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