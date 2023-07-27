Sunrate завершает раунд финансирования серии D2 под руководством компании Sequoia Capital

Компания Sunrate, являющаяся интеллектуальной глобальной платформой управления платежами и казначейством, сегодня объявила о начале расширенного раунда финансирования серии D (серия D-2) от компании Sequoia Capital Southeast Asia (ныне известной под названием Peak XV Partners). В этом раунде также участвовали Prosperity7 Ventures и Softbank Ventures Asia.

Финансирование позволит компании Sunrate ускорить глобальное расширение за счет инновационного развития собственных технологий, углубления передовых продуктов и услуг, найма лучших специалистов отрасли и изучения дополнительных стратегических возможностей.

Компания Sunrate предоставляет глобальные платежные продукты и услуги для компаний по всему миру, включая международные платежи, глобальную инкассацию, выпуск коммерческих карт и управление казначейством. Благодаря представляемым платёжным возможностям предприятия могут производить платежи более чем в 150 странах и осуществлять операции более чем в 100 валютах. Они также пользуются глобальными услугами по сбору платежей в более чем 30 валютах, получают средства в более чем 10 основных мировых валютах (как если бы это были местные платежи) и рассчитываются по картам более чем в 15 валютах. В рамках своего глобального видения по внедрению цифровизации B2B компания Sunrate также предлагает эффективные инструменты управления казначейством, такие как TreasuryOS и RiskOS, которые позволяют предприятиям управлять своими финансовыми активами, обязательствами и ликвидностью и контролировать их.

Соучредитель компании Sunrate Пол Менг заявил следующее: «В самом начале компания Sunrate имела скромную цель – повышение качества обработки платежей малым и средним предприятиям («МСП»). На протяжении многих лет мы стали свидетелями того, как наши продукты и услуги приносят пользу предприятиям, обеспечивая быстрые безопасные транзакции, высококачественное клиентское обслуживание, а также низкие и прозрачные затраты. Привлечение к нам таких престижных инвесторов, как Peak XV Partners, является свидетельством наших усилий и эффективности, утверждая нас в качестве ведущей глобальной трансграничной платежной платформы B2B на развивающихся рынках. Устраняя трения в сфере корпоративных платежей и помогая предприятиям в цифровизации, компания Sunrate расширяет возможности бизнеса, помогая компаниям беспрепятственно и эффективно масштабировать свою деятельность по всему миру».

В прошлом году деятельность компании Sunrate значительно расширилась и набрала вес на развивающихся рынках. Компания Sunrate намерена использовать средства этого раунда для ускорения роста на развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия и Индия, а также для дальнейшего привлечения новых клиентов по всему миру. Компания продолжит привлекать лучших специалистов в соответствии со своей общей траекторией глобального роста.

Абхик Ананд, управляющий директор компании Peak XV, заявил следующее: «Трансграничные деловые платежи служат жизненно важной основой для многотриллионного мирового торгового рынка. Компания Sunrate создала запатентованную глобальную платежную сеть и разнообразный ассортимент продукции, обеспечивающий клиентам на различных рынках Азии быстродействующие, соответствующие и недорогие платежные возможности. Мы рады сотрудничать с командой, которая продолжает быстрое и устойчивое развитие в качестве лидера рынка в этой обширной области».

Приток инвестиций является очень своевременным, поскольку возможности Sunrate на развивающемся рынке глобальных трансграничных B2B-платежей и платежей по картам продолжают стремительно расти. По оценкам FXC Intelligence, объем мирового рынка трансграничных платежей B2B к 2030 году составит 56,1 трлн долларов.