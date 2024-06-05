Суперкластеры Supermicro для ИИ будут установлены в Японии в крупномасштабном ЦДО для ИИ

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облачных вычислений, хранения данных и 5G/Edge, в сотрудничестве с компаниями Datasection, Foxconn, KDDI и Sharp создаст в Азии крупномасштабный центр обработки данных, предназначенный для ИИ. Компания Supermicro совместно с системным интегратором Datasection разработает для нового центра обработки данных комплексные ИТ-решения масштаба стоек с жидкостным охлаждением, в которых будут применены передовые графические процессоры NVIDIA. Кроме того, Supermicro планирует построить систему жидкостного охлаждения, включая трубопроводы, водонапорные башни и оборудование для мониторинга.

From left to right in the first row are Charles Liang, President and CEO of Supermicro; Robert Wu, President and CEO of SHARP; Makoto Takahashi, Chairman of KDDI; and Norihiko Ishihara, Chairman of Datasection. (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

Новый объект, построенный на бывшем заводе Sharp в г. Сакаи, будет поддерживать передовые системы, оптимизированные под платформу NVIDIA AI Enterprise, и иметь высокую производительность для передовых моделей LLM, машинного обучения и генеративного ИИ.

«Компания Supermicro рада сотрудничеству с этими ведущими компаниями в рамках такого захватывающего проекта, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Наши новые решения с прямым жидкостным охлаждением (DLC), занимающие ведущее положение в отрасли, идеально подходят для предназначенных для ИИ систем высокой плотности в стойках, которые могут снизить затраты на электроэнергию и оказывать меньшее воздействие на окружающую среду. Новый центр обработки данных для ИИ и участвующие в его создании компании являются отличным примером приверженности отрасли экологичным вычислениям и глобальной экспансии ИИ».