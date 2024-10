Supermicro добавила решение Petascale JBOF с NVIDIA BlueField-3 DPU для ускорения ИИ 

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранилища и 5G/Edge, запустил новую оптимизированную систему хранения для высокопроизводительного обучения ИИ, выводов и рабочих нагрузок HPC. Эта система JBOF (Just a Bunch of Flash) использует до четырех блоков обработки данных (DPU) NVIDIA BlueField-3 в форм-факторе 2U для выполнения рабочих нагрузок программно-определяемых хранилищ. Каждый BlueField-3 DPU оснащен сетью Ethernet 400 Гбит/с или InfiniBand и аппаратным ускорением для больших вычислительных и сетевых рабочих нагрузок, таких как шифрование, сжатие и удаляющее кодирование, а также расширение хранилища ИИ. Современная двухпортовая архитектура JBOF обеспечивает кластеризацию «активный-активный», обеспечивая высокую доступность для масштабируемых критически важных приложений хранения, а также горизонтально масштабируемых хранилищ, таких как объектные хранилища и параллельные файловые системы.

Supermicro Adds New Petascale JBOF All-Flash Storage Solution Integrating NVIDIA BlueField-3 DPU for AI Data Pipeline Acceleration

«Новая высокопроизводительная система хранения Supermicro JBOF разработана с использованием нашего подхода Building Block, который обеспечивает поддержку твердотельных накопителей форм-фактора E3.S или U.2 и новейшую возможность подключения PCIe 5-го поколения для твердотельных накопителей и платформы сетей и хранения данных DPU, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. — Конструкция системы Supermicro поддерживает 24 или 36 твердотельных накопителей, позволяющих использовать до 1,105 Пбайт сырой емкости с использованием твердотельных накопителей емкостью 30,71 Тбайт. Наш сбалансированный дизайн сети и ввода-вывода хранения может обеспечить полную линейную скорость BlueField-3 400 Гбит/с, реализуя пропускную способность твердотельных накопителей 5-го поколения более 250 Гбит/с».

Supermicro JBOF с решением NVIDIA BlueField-3 заменяет традиционный процессор хранения и подсистему памяти на DPU BlueField-3 и использует приложение хранения на 16 ядрах ARM DPU. В дополнение к ускорению хранения, такому как алгоритмы удаляющего кодирования и распаковки, BlueField-3 также ускоряет работу в сети благодаря аппаратной поддержке RoCE (RDMA через конвергентный Ethernet), GPU Direct Storage и GPU Initiated Storage.

«Ускоренные вычисления и ИИ трансформируют каждую отрасль и приносят пользу обществу, — сказал Кевин Дейерлинг (Kevin Deierling), старший вице-президент по сетевым технологиям NVIDIA. — Блоки обработки данных NVIDIA BlueField-3 позволяют создавать инновационные решения, такие как Supermicro Petascale JBOF, которые являются основой для нового класса платформ данных ИИ, обеспечивающих максимальную производительность и эффективность».

В сотрудничестве с NVIDIA компания Supermicro создает новую экосистему JBOF, включающую платформу данных компании Hammerspace и поставщика объектных хранилищ Cloudian, чтобы эти программные платформы инфраструктуры хранения данных могли работать изначально на DPU NVIDIA BlueField-3 в Supermicro JBOF. Кроме того, Supermicro имеет сертифицированные твердотельные накопители Micron и KIOXIA с системой JBOF для обеспечения диапазона емкостей и возможностей одного и двух портов.

«Supermicro JBOF с использованием NVIDIA BlueField-3 DPU предлагает высокоинтегрированный подход к хранению для крупномасштабных рабочих нагрузок по обучению ИИ и аналитике хранения, — сказал Ашиш Надкарни (Ashish Nadkarni), вице-президент группы и генеральный директор по глобальным исследованиям инфраструктуры в IDC. — Эта реализация обеспечивает более энергоэффективное решение, чем серверы хранения на базе ЦП, и более низкую задержку чтения благодаря прямому пути передачи данных, обеспечиваемому архитектурой JBOF и DPU. Supermicro и NVIDIA собрали экосистему партнеров, что должны учитывать все крупномасштабные клиенты, связанные с ИИ, концентраторами солнечной энергии и высокопроизводительными вычислениями».