«X5 Клуб»: Скидки в 30-50% являются самыми мотивирующими для российских потребителей

Программа лояльности «X5 Клуб» опубликовала итоги опроса среди потребителей в России, оценив их отношение к акциям и скидкам. Скидки на уровне 30-50% являются для россиян самыми мотивирующими. При этом, если скидка превышает 50%, это способно стимулировать покупку лишь у 9% респондентов.

Аналитики выяснили, что скидки привлекают внимание 57% опрошенных. При условии наличия специальных предложений покупки совершает каждый 10-й потребитель, который готов ждать проведения акции до месяца.

Россиян в скидках и акциях максимально раздражают фейковые предложения (когда акция предваряется повышением цены на акционный товар). Кроме того, потребители недовольны медленным накоплением баллов, крупными скидками на ненужные товары и акциям и с ограничениями.

По мнению 83% участников опроса, траты становятся более разумными благодаря специальным предложениям. Примерно 42% опрошенных признались, что замечают ощутимую разницу в бюджете. Однако суммы затрат на покупки все равно превышают запланированный на них объем средств у 17% респондентов.