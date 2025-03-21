CGTN: Инспекционная поездка Си Цзиньпина в Гуйчжоу подчеркивает приверженность Китая качественному развитию 

На двух сессиях этого года — ежегодных законодательных и политических консультативных сессиях Китая – качественное развитие является модным словом.

Эта первая местная инспекционная поездка, проведенная Председателем КНР Си Цзиньпином после двух сессий, снова показала непоколебимую решимость страны добиваться качественного развития, которое является ключом к ее модернизации.

В понедельник и вторник Си Цзиньпин посетил Гуйчжоу на юго-западе Китая, призвав провинцию придерживаться качественного развития и стимулировать рост путем дальнейшего углубления реформ и всесторонней открытости.

Качественное развитие в рамках модернизации Китая

Во время поездки Председатель Си указал на то, что качественное развитие является необходимым условием расширения модернизации Китая, призвав Гуйчжоу добиваться качественного развития за счет укрепления экономики, стимулирования инноваций и трансформации традиционных отраслей, а также защиты окружающей среды.

Провинция Гуйчжоу, когда-то считавшаяся «самой бедной», добилась значительного прогресса, избавив в течение десятилетия к 2021 году от нищеты более 9,2 млн человек. В 2024 году ВВП Гуйчжоу достиг 2,27 трлн юаней (311,6 млрд долларов США), увеличившись на 5,3 % по сравнению с предыдущим годом, что выше среднего темпа роста по стране на уровне 5 %.

Провинция Гуйчжоу, которую часто называют хабом больших данных Китая, является первой национальной комплексной пилотной зоной больших данных в стране, которая поддерживает развитие отрасли больших данных как основы качественного социально-экономического развития. В настоящее время в этой провинции строятся или уже работают 47 крупных центров обработки данных.

Благодаря неустанным усилиям по сохранению окружающей среды к концу 2023 года площадь лесного покрова провинции, в которой находится самая большая область каменистого опустынивания в Китае, увеличилась до 63 %, при этом 99,1 % дней в 2024 году в крупных городах Гуйчжоу соответствовали отличным стандартам качества воздуха.

Культурная уверенность

Подчеркнув, что провинция Гуйчжоу богата исторической, красной культурой, а также этнической культурой, Си Цзиньпин призвал провинцию сохранять традиционную культуру и укреплять культурную уверенность, чтобы стимулировать экономическое и социальное развитие.

При посещении деревни Чжаосин Донг в округе Липин в понедельник Си Цзиньпин и жители деревни сели вокруг костра у барабанной башни, уникального архитектурного объекта этнической группы Донг, который служит общим местом сбора, чтобы обсудить всестороннее возрождение сельских районов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что районы с большой численностью этнических меньшинств должны сохранить свою самобытную культуру и позволить ей сиять через интегрированное развитие культуры и туризма.

Председатель Си отметил, что туризм стал крупной отраслью экономики и сельский туризм процветает, пожелав, чтобы жизнь сельских жителей непрерывно улучшалась с каждым днем.

В последние годы деревня Чжаосин Дун активно развивает туристическую отрасль, открыв более 400 отелей, домашних гостиниц и ресторанов, а также поддерживает более 60 традиционных ремесленных предприятий, создавая рабочие места и возможности предпринимательства для более чем 2000 человек.

В прошлом году деревня приняла 1,027 миллиона гостей, обеспечив рост на 63,4 %, а доходы от туризма достигли 1,02 млрд юаней, увеличившись на 63,8 %. Коллективный экономический доход деревни достиг 2,45 млн юаней, а располагаемый доход на душу населения в деревне вырос примерно до 41 600 юаней, увеличившись на 12,3 %.