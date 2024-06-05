Supermicro представил новые серверы X14 AI, стоечные, многоузловые и периферийные, на Intel Xeon 6

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранилищ данных и 5G/периферийных вычислений, представил сервера X14 с поддержкой процессоров Intel® Xeon ® серии 6700 с ядрами E-core и обеспечит в будущем поддержку процессоров Intel Xeon серии 6900 с ядрами P-core. Основанные на платформах, зарекомендовавших себя несколькими поколениями серверов, новые серверы Supermicro X14 поддерживают самые современные процессоры Intel Xeon 6, начиная с семейства устанавливаемых в стойку серверов, поддерживающих корпоративные, облачные сервисы, а также модели среднего и начального уровня, включая платформы Hyper, CloudDC и WIO. Кроме того, этот новый процессор будет установлен в оптимизированных по плотности и эффективности многоузловых серверах SuperBlade® с 34 560 ядрами на стойку, серверах BigTwin® и GrandTwin®. Также будут предложены системы хранения данных Supermicro петабайтного масштаба и оптимизированные для периферийных вычислений и телекоммуникаций серверы, такие как Hyper-E и компактные системы малой глубины. В ближайшем будущем также станут доступны высокопроизводительные системы с процессорами Intel Xeon серии 6900 с ядрами P-core. Системы с процессорами Intel Xeon 6 с ядрами P-core обеспечат в 2–3 раза* выше производительность для рабочих нагрузок ИИ и в 2,8 раза* выше пропускную способность памяти. Ожидается, что будущие системы на базе процессоров Intel Xeon 6 с ядрами E-core обеспечат в 2,5 раза* выше плотность стойки, чем предыдущие поколения, и повышение производительности на ватт в 2,4 раза*, что приведет к снижению коэффициента энергоэффективности центра обработки данных до всего 1,05.

«Supermicro является отраслевым лидером в области проектирования, масштабного производства и поставки решений, оптимизированных для рабочих нагрузок, включая масштабные системы жидкостного охлаждения для центров обработки данных. Новые серверы X14 обеспечат еще большую гибкость и возможности индивидуальной компоновки для наших клиентов, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Семейства продуктов Supermicro X14 — это самые мощные и гибкие системы, которые мы когда-либо разрабатывали, и они оптимизированы для широкого спектра задач, от центров обработки данных до периферийных вычислений. Мы видим, что в будущем до 20 % центров обработки данных будут нуждаться в жидкостном охлаждении, и Supermicro обладает уникальными возможностями, чтобы предложить полные решения, от холодных пластин до градирен».

Для повышения эффективности и снижения совокупной стоимости владения компания Supermicro предлагает решения для жидкостного охлаждения, которые могут добавляться в любые развертывания, включая охлаждающие пластины для ЦП и ГП, распределительные блоки охлаждения, коллекторы, трубопроводы и градирни. При этом все компоненты полного решения разрабатываются и изготавливаются внутри компании.

Новые процессоры Intel Xeon 6 с ядрами E-core имеют один поток на ядро. Они оптимизированы под рабочие нагрузки для которых полезно более значительное количество энергоэффективных ядер для одновременного запуска большего количества экземпляров с меньшим расходом энергии, такие как облачные сети доставки контента (CDN), сетевые микросервисы, облачные приложения, например Kubernetes, DevOps, неструктурированные базы данных и горизонтально масштабируемая аналитика.

Системы Supermicro X14 на базе новых процессоров Intel Xeon 6 обеспечивают совместимость контактов для вариантов процессоров с ядрами E-core и P-core. Существующие и будущие системы Supermicro будут иметь до 576 ядер на узел, модули памяти DDR5-6400 и MCR DIMM со скоростью до 8800 МТ/с, CXL 2.0, более широкую поддержку E1.S и E3.S и сетевой интерфейс со скоростью до 400G. Новые процессоры Intel Xeon 6 будут представлены серией 6700, обновленной версией процессоров Intel Xeon предыдущего поколения, и серией 6900, совершенно новым классом процессоров, обеспечивающим максимальное повышение производительности. Процессоры Intel Xeon серии 6900 будут иметь больше ядер, более высокий показатель TDP, увеличенное количество каналов памяти и поддержку модулей памяти MCR DIMM. Платформа Supermicro X14 также является первой платформой Supermicro с поддержкой модульной аппаратной системы центра обработки данных OCP (DC-MHS), которая уменьшает сложность и упрощает обслуживание для крупных поставщиков облачных услуг и гипермасштабируемых систем. «Intel выполняет свою дорожную карту по созданию «4 поколений за 5 лет», и с Xeon 6 мы представляем революционные новые характеристики процессоров, включая наши первые в истории продукты корпоративного класса с энергоэффективными ядрами для облачных и горизонтально масштабируемых рабочих нагрузок, — сказал Райан Табра (Ryan Tabrah), вице-президент и генеральный менеджер Intel по продуктам Xeon 6 E-Core. — Эти новые процессоры позволяют нашим партнерам, таким как Supermicro, разрабатывать новые системы на базе Xeon, с более высокой плотностью и эффективностью, чем когда-либо прежде, помогая клиентам достигать их бизнес-целей при снижении совокупной стоимости владения».