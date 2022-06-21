Supermicro представляет интеллектуальные периферийные системы с процессорами Intel Xeon D

Embedded World 2022 — Super Micro Computer, Inc., мировой лидер в области технологий корпоративных вычислений, хранения, сетевого взаимодействия и экологичных вычислений, объявляет о глобальной доступности широкого спектра систем для граничных вычислений, включая недавно анонсированную SuperEdge и ряд систем на базе процессоров Intel Xeon D, до 20 ядер, встроенная сетевая система 25 GbE с температурным диапазоном от -40 до 85 °C. Эти системы оптимизированы под работу с Intelligent Edge, где требуются системы реагирования, сокращающие задержку. Кроме того, расположение мощных систем искусственного интеллекта ближе к тому месту, где генерируются данные, снижает сетевой трафик и сокращает время отклика.

«Мы рады возможности поставлять наши высокопроизводительные оптимизированные периферийные системы по всему миру благодаря расширению наших производственных мощностей, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наши новейшие системы предназначены для эксплуатации в неблагоприятных условиях с применением самых высокопроизводительных ЦП и графических процессоров. Компания Supermicro обладает уникальной способностью быстро поставлять оптимизированные в отрасли решения от граничных вычислений до центров обработки данных с использованием нашего подхода Building Block Solution ®. Мы также стремимся к сокращению углеродного следа наших серверов, что приведет к сокращению выбросов и сохранению экологии нашей планеты».

Компания Supermicro представляет ряд новых систем, включая обновленные версии популярной системы Open Edge IP65 и линейки продуктов Supermicro Hyper-E, разработанных с использованием оптимального процессора Intel Xeon и различных вариантов исполнения. Все эти системы оптимизированы для периферийных вычислений и получения выводов и доступны по всему миру.

Системы Edge от Supermicro снабжены новейшими ЦП Intel Xeon, включая семейство Intel Xeon D и процессоры 3-го поколения Intel Xeon Scalable. В результате серверы Supermicro, построенные с использованием этих ЦП, демонстрируют повышение производительности по сравнению с предыдущими поколениями, что приводит к повышению производительности на каждый затраченный ватт электроэнергии.

«Когда обработка данных продолжается за пределами традиционного центра обработки данных, клиенты ищут решения для наиболее требовательных сценариев использования в целях повышения общего качества работы с ключевыми сетевыми и периферийными приложениями и рабочими нагрузками, — заявил вице-президент компании Intel по сетевым и граничным вычислениям Джени Панхорст (Jeni Panhorst). — Наше сотрудничество с компанией Supermicro расширяет охват систем, необходимых для удовлетворения спроса в устойчивых средах, и позволяет предоставлять новые решения, способствующие повышению инновационного потенциала и сокращению затрат для многих организаций».

Системы малой глубины и фронтального ввода-вывода критически важны для периферийных сред, где может не хватать физического пространства. Эти системы могут бесперебойно работать на объектах вдали от центров обработки данных с климатическим контролем. Компания Supermicro продолжает внедрять инновации с использованием серверов, которые могут устанавливаться на открытом воздухе, включая серверную платформу IP65 для сетей 5G и Intelligent Edge. Перенос логических выводов на базе ИИ на периферию сети позволяет принимать более быстрые решения без использования ценной пропускной способности сети для обратной связи с удаленным центром обработки данных.

Embedded World 2022 — центр обмена знаниями и диалога между разработчиками встроенных систем, международными специалистами и лицами, ответственными за принятие решений. Всемирная конференция Embedded World проливает свет на различные аспекты отрасли встроенных систем, обеспечивая при этом платформу для все более важного обмена междисциплинарными знаниями. Кроме того, Supermicro продемонстрирует новейшие периферийные вычислительные системы, включая Supermicro IP65 Outdoor Edge System, Supermicro Hyper-E и Supermicro IoT SuperServer.