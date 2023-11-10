Supermicro расширил производство до 5 000 решений для ИИ, HPC и систем охлаждения

Supermicro, Inc., производитель комплексных ИТ-решений для искусственного интеллекта, облачных технологий, систем хранения данных и 5G/Edge, расширяет возможности поставки стоек для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, а также передовые решения для жидкостного охлаждения. Возможности Supermicro по поставке полномерных стоечных систем растут во всем мире благодаря нескольким современным интеграционным производственным объектам в США, Тайване, Нидерландах и Малайзии. Предполагается, что в будущем объем производства будет активно наращиваться, и производственные объекты будут увеличиваться в соответствии с растущим спросом на ассортимент решений для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений Supermicro в стоечном масштабе.

Supermicro Rack Scale Solutions

«Благодаря нашему глобальному присутствию мы можем поставлять 5 000 стоек в месяц в рамках крупных заказов на полностью интегрированные стойки с жидкостным охлаждением, требующие до 100 кВ на каждую стойку, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Мы ожидаем, что до 20% новых центров обработки данных будут внедрять решения для жидкостного охлаждения по мере дальнейшего нагрева ЦП и ГП. Наши ведущие стоечные системы пользуются большим спросом благодаря разработке технологий искусственного интеллекта, которые все активнее становятся частью центров обработки данных по всему миру. Решения для полноразмерных стоечных систем и жидкостного охлаждения следует рассматривать на ранних этапах процесса проектирования и реализации, что приводит к сокращению сроков поставки и удовлетворению неотложных требований к внедрению для ИИ и гипермасштабных центров обработки данных».

Supermicro имеет обширный запас «универсальных единиц учета запасов», чтобы обеспечить быстрые сроки поставки для глобального развертывания. Крупные поставщики услуг связи и корпоративные центры обработки данных, использующие новейшие генеративные приложения искусственного интеллекта, быстро выиграют от сокращения сроков доставки по всему миру. Широкий ассортимент серверов Supermicro от центров обработки данных до периферийных вычислений (IoT) может быть беспрепятственно интегрирован, обеспечивая более широкое внедрение и повышение вовлеченности клиентов.

С недавним объявлением о выпуске линейки продуктов MGX, оснащенной суперчипом NVIDIA GH200 Grace™ Hopper™ и суперчипом центрального процессора NVIDIA Grace™, компания Supermicro продолжает расширять сферу применения серверов, оптимизированных для искусственного интеллекта. В сочетании с существующей линейкой продуктов, включающей в себя решения с оптимизированной большой языковой моделью (LLM), и с 8 графическими процессорами NVIDIA HGX и NVIDIA L40S, и L4, а также центральными процессорами Intel Data Center MAX, Intel® Gaudi®2 и графическими процессорами серии AMD Instinct™ MI, компанияSupermicro может охватывать весь спектр программ обучения искусственному интеллекту и логических выводов с использованием искусственного интеллекта. Серверы хранения данных Supermicro на базе флэш-памяти с системами хранения NVMe E1.S и E3.S ускоряют доступ к данным для различных учебных приложений с использованием искусственного интеллекта, что ускоряет время выполнения. Для систем высокопроизводительных вычислений модель Supermicro SuperBlade с графическими процессорами сокращает время выполнения высокотехнологичного моделирования за счет снижения энергопотребления.

Жидкостное охлаждение, интегрированное в центр обработки данных, способно снизить затраты на энергопотребление центра обработки данных до 50% по сравнению со средними показателями по отрасли. Сокращение энергопотребления и, как следствие, снижение затрат на энергопотребление в центре обработки данных значительно снижает эксплуатационные расходы при запуске генеративного искусственного интеллекта или высокопроизводительного моделирования.