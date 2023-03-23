Supermicro ускоряет эру искусственного интеллекта и Метавселенной

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ/МО, облачных технологий, хранения данных и 5G/Edge, объявила о начале поставок своих топовых серверов с новейшей системой NVIDIA HGX H100 8-GPUGPU. Серверы Supermicro включают в себя новый NVIDIA L4 Tensor Core GPU в широком ассортименте серверов, оптимизированных под прикладные задачи, от граничных вычислений до центров обработки данных.

«Компания Supermicro предлагает самый комплексный ассортимент систем GPU в отрасли, включая серверы в форм-факторах 8U, 6U, 5U 4U, 2U и 1U, а также рабочие станции и системы SuperBlade, поддерживающие весь спектр новых NVIDIA H100 GPUs, – заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян. «Благодаря нашему новому серверу NVIDIA HGX H100 Delta-Next клиенты могут ожидать повышения производительности в 9 раз по сравнению с предыдущим поколением учебных приложений для ИИ. Наши серверы GPU имеют инновационные конструкции воздушных потоков, которые снижают скорость вращения вентиляторов, снижают уровень шума и потребляют меньше энергии, что приводит к снижению совокупной стоимости владения (ССВ). Кроме того, мы предоставляем комплексные возможности для систем жидкостного охлаждения в стойках для клиентов, стремящихся к дальнейшему развитию своих центров обработки данных, отвечающих требованиям завтрашнего дня.»

Наиболее мощный новейший сервер Supermicro 8U GPU в настоящее время поставляется в больших объемах. Оптимизированный под рабочие нагрузки AI, DL, ML и HPC, этот новый сервер Supermicro 8U работает на базе NVIDIA HGX H100 8-GPU, обеспечивающим самую высокую скорость обмена данными между GPU с использованием самой быстрой технологии NVIDIA NVLink® 4.0, межсоединений NVSwitch и сетей NVIDIA Quantum-2 InfiniBand и Spectrum-4 Ethernet для преодоления препятствий на пути искусственного интеллекта. Кроме того, модель Supermicro предлагает несколько оптимизированных по производительности конфигураций серверов GPU, включая ЦП с прямым подключением/однокорневых/двухкорневых к графическим процессорам, и передние или задние модели ввода-вывода с питанием AC и постоянным током в стандартных и OCP DC стоечных конфигурациях. Корпус Supermicro X13 SuperBlade® вмещает 20 графических процессоров NVIDIA H100 с тензорными ядрами PCIe или 40 NVIDIA L40 GPUs в корпусе 8U. Кроме того, в корпусе 6U может использоваться до 10 NVIDIA H100 PCIe GPUs или 20 NVIDIA L4 Tensor Core GPUs. Эти новые системы обеспечивают оптимизированное ускорение, идеально подходящее для запуска NVIDIA AI Enterprise – программного уровня платформы NVIDIA AI.

Жидкостное охлаждение этих серверов также поддерживается на многих серверах графических процессоров. Кроме того, Supermicro объявляет о выпуске системы разработки искусственного интеллекта с жидкостным охлаждением (в качестве вертикальной или стоечной конфигурации), включающей в себя два ЦП и четыре модели NVIDIA A100 Tensor Core GPU, которые идеально подходят для офисных и домашних офисных помещений и могут размещаться в подразделениях и корпоративных кластерах.

Системы Supermicro поддерживают новую модель NVIDIA L4 GPU, обеспечивающую многократное ускорение и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. То же самое касается логических выводов с использованием искусственного интеллекта, потокового видео, виртуальных рабочих станций и графических приложений на корпоративном, облачном и периферийном уровнях. Благодаря разработанной компанией NVIDIA платформе искусственного интеллекта и комплексному подходу, модель L4 оптимизирована для крупномасштабного логического вывода широкого спектра прикладных систем искусственного интеллекта, включая рекомендации, голосовых помощников, основанных на искусственном интеллекте, чат-боты, визуальный поиск и автоматизацию контактных центров для обеспечения максимально персонализированного взаимодействия. Модель L4, являющаяся наиболее эффективным ускорителем NVIDIA для основных серверов, имеет до 4-кратное повышение производительности ИИ, повышенную энергоэффективность и более чем в 3 раза увеличивает пропускную способность и эффективность потокового видео, поддерживая кодирование/декодирование AV1. Универсальность L4 GPU для логического вывода и визуализации, а также его компактный, энергоэффективный, однослотовый, низкопрофильный маломощный форм-фактор 72 W делает его идеальным для глобального развертывания, в том числе на периферийных объектах.

«Оснащение серверов Supermicro непревзойденной мощностью новой модели NVIDIA L4 Tensor Core GPU позволяет клиентам эффективно и экологически безопасно ускорить выполнение своих задач», заявил директор по ускоренным вычислительным продуктам NVIDIA Дэйв Сальватор. «Модель NVIDIA L4, оптимизированная для основных установок, обеспечивает низкопрофильный форм-фактор, функционирующий с низким энергопотреблением 72 W, выводя производительность и эффективность искусственного интеллекта на периферии на новый уровень.»

Новые решения Supermicro с ускорением PCI позволяют создавать трехмерные миры, цифровых двойников, имитационные 3D модели и промышленную метавселенную. В дополнение к поддержке предыдущих поколений систем NVIDIA OVX™, модель Supermicro предлагает конфигурацию OVX 3.0 с четырьмя NVIDIA L40 GPU, двумя модулями NVIDIA ConnectX®-7 SmartNIC, DPU NVIDIA BlueS®-3 и новейшим программным обеспечением NVIDIA Omniverse Enterprise.