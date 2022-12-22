Supermicro выпускает серверы на базе ARM для облачных систем

Компания Supermicro (NASDAQ: SMCI), поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и 5G/периферийных вычислений, объявляет о расширении ассортимента продукции великолепной новой серией серверов на основе ARM в рамках семейства MegaDC. Используя процессоры Ampere Altra® и Ampere Altra® Max, платформа Mt. Hamilton опирается на единый дизайн материнской платы для облачных приложений, таких как облачные игры, видео по запросу, CDN, IaaS, базы данных, хранилище объектов, высокоплотные VDI и Telco периферийные вычисления (распределенные и централизованные блоки). Кроме того, новые серверы выполняют несколько задач поддержания облачных рабочих нагрузок, обеспечивая, в частности, высокую производительность на каждый ватт при выполнении масштабируемых задач, а также задач, требующих очень малой задержки.

«Компания Supermicro продолжает укреплять свою линейку продуктов, внедряя серверы на базе ARM с использованием ЦП Ampere Altra и Altra Max,— заявил старший вице-президент по управлению продукцией компании Supermicro Иван Тэй (Ivan Tay). — Расширение нашей и без того широкой линейки серверных продуктов предоставляет клиентам еще больше возможностей для выполнения конкретных задач. Мы можем быстро предложить оптимизированные серверы приложений для клиентов по всему миру с использованием нашего блочного подхода Building Block Solutions».

В линейках продукции MegaDC на базе ARM компании Supermicro используется блочный дизайн Building Block с односокетной материнской платой в сочетании с центральным процессором Ampere Altra или Altra Max, до 128 ядер на сервер (в настоящее время самое высокое количество ядер в серверной отрасли), памятью DDR4 объемом до 4 ТБ, а также модульной конструкцией, поддерживающей не имеющие равных возможности ввода-вывода, PCIe и хранения данных.

Линейка продуктов Supermicro MegaDC включает в себя ряд серверов с одним ЦП Ampere Altra или Altra Max в форм-факторе 1U или 2U, до четырех графических процессоров двойной ширины или до 24×2,5 дюйма U.2 NVMe дисков с возможностью «горячей» замены. Кроме того, эти системы включают в себя встроенную резервную сеть 25GbE SFP28 Ethernet с использованием NVIDIA Mellanox CX4. Линейка серверов Supermicro на базе ARM, оснащенная высокоэффективным охлаждением воздуха, сертифицирована по температуре окружающей среды до 35°C (95°F) для предприятий и 55°C (131°F) для периферийных систем.

«В сотрудничестве с компанией Supermicro Mt. Hamilton переносит плотные и эффективные вычисления Ampere на широкий набор сценариев использования от центрального облака до распределенных периферийных устройств, — заявил руководитель отдела продукции компании Ampere Джефф Виттич (Jeff Wittich). — Используя облачные процессоры Ampere, Mt. Hamilton обеспечивает в 2–3 раза большую производительность на стойку при выполнении обычных облачных задач, помогая клиентам лучше удовлетворять потребности облачных сервисов в масштабируемости как в настоящее время, так и в будущем».