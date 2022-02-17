Свой образ с помощью Йинку Илори меняет Maison Courvoisier

Основным принципом компании Maison Courvoisier, основанной в 1828 году Феликсом Курвойсье (Félix Courvoisier), стал принцип ежедневного празднования радости. Самый титулованный коньячный дом* отправляется в увлекательное путешествие в честь своего наследия и будущего, запуская новую кампанию, задуманную художником и дизайнером Йинкой Илори (Yinka Ilori). В этом месяце компания Courvoisier также объявляет об отставке своего шестого главного купажиста Патриса Пине (Patrice Pinet), передаче должности к тщательно выбранному преемнику, седьмому главному купажисту Тибо Хонтанксу (Thibaut Hontanx), и представляет свой поразительный новый облик — это его первая трансформация с 1800-х годов.

Компания Courvoisier рада приветствовать Йинку Илори в качестве «Посла радости» — роли, созданной исключительно для яркого рассказчика. Лондонский многоплановый художник Илори больше всего известен тем, как он обыгрывает выбранные темы через призму своего британско-нигерийского опыта для создания уникальных и запоминающихся историй с помощью средств современного дизайна. Вдохновленный уникальным воплощением компанией Courvoisier французской веры в настоящие удовольствия от жизни, Илори представляет тему «Мы нашли радость» — захватывающую серию глобальных событий, которые отражают красоту лета на родине Courvoisier в Жарнаке (Франция). Кампания стартует в Нью-Йорке 3 марта 2022 года, а в конце года отправляется в города по всему миру.

«Для меня суть радости заключается в использовании цвета. Это заставляет людей улыбаться, сплачивает их и создает естественное ощущение общности, — заявил Йинка Илори. — Как и Courvoisier, каждый элемент моей работы вдохновлен сообществом, торжеством ткани коллективной энергии. Я рад назначению «Послом радости» для Maison Courvoisier и с нетерпением жду возможности представить миру проект «Мы нашли радость» — физическое проявление теплого летнего дня в Жарнаке (Франция)».

Илори выступает вместе с другими творческими личностями, среди которых актриса, писатель, продюсер и режиссер Рашида Джонс (Rashida Jones), шеф-повар Мишлен Владимир Мухин, титулованный джазовый музыкант Мозес Бойд (Moses Boyd) и фотограф в сфере моды и красоты Бетина дю Туа (Betina du Toit). Каждый из них будет способствовать претворению мультисенсорного опыта в жизнь с помощью соответствующих средств массовой информации. Все герои представлены в подборке фильмов, где отражена интерпретация радости каждого человека под названием «Добро пожаловать в Maison Courvoisier» (Welcome to Maison Courvoisier), опубликованной сегодня на сайте Courvoisier.com и на страницах Maison в социальных сетях.

Кроме того, компания Maison Courvoisier отдает должное наследию Патриса Пине, который в этом месяце уходит на пенсию со своей должности главного купажиста шестого поколения. В 1989 году Пине стал менеджером по производству Maison Courvoisier, а в 2009 году был назначен главным купажистом. Его достижения были высоко оценены компанией Courvoisier и за ее пределами. Под его руководством Maison Courvoisier стал самым титулованным коньячным домом*, также он создал самую роскошную марку дома — L’Essence de Courvoisier.

В этом году компания Courvoisier пересмотрит категорию коньяка, представив новый мир бренда, воплощающий в себе французскую веру в «joie de vivre». Пине сыграл значимую роль в воплощении этого видения в жизнь. Его наследию предстоит существовать в течение многих лет. В качестве своего преемника, главного купажиста, продолжающего традиции наследия, мастерства и инноваций, Пине выбрал Тибо Хонтанкса. Хонтакс давно стал членом семейства Courvoisier и в последнее время выступает в качестве эксперта по дистилляции.

«Для нас большая честь продолжать воплощать в жизнь мечту Maison Courvoisier, — заявил Тибо Хонтанкс. — В роли нового куратора нашей эксклюзивной коллекции коньяков я буду придерживаться стремления Maison к участию в жизни сообщества. Поскольку каждая капля нашего коньяка является общим достижением, начиная от сельхозпроизводителей и заканчивая нашими винокурнями, мы ценим каждого в нашей сплоченной группе мастеров в Жарнаке».

Вслед за серией роликов Welcome to Maison Courvoisier была выпущена новая упаковка, которая дебютирует по всему миру в составе знаменитого портфеля активов компании. Новый образ возрождает знакомые коды из прошлого века, благодаря которым Courvoisier стал легендой в эпоху Belle Époque, во времена строительства Эйфелевой башни и королевских балов в Европе в начале 20-го века.

«Мы вступаем в новую эру для Courvoisier, — заявил управляющий директор Maison Courvoisier Джон Поттер (Jon Potter). — Это интересный период для нашего дома, поскольку мы возвращаемся к своим корням и вспоминаем то, чем руководствовался основатель компании Courvoisier Феликс Курвойсье. Наш дом старается быть гостеприимным для всех — от нашей родины в Жарнаке до нашего портфеля прекрасных цветочных коньяков».

В каждом глотке напитков Courvoisier отражена история бренда. Коньяк искусно дистиллируется, выдерживается и смешивается в фирменном цветочном стиле, который раскрывает сложные нюансы, обусловленные местными условиями. Богатая палитра крю, выверенная дистилляция и фирменные дубовые нотки служат отличительными чертами сбалансированной и яркой линейки коньяков VS, VSOP, XO и идеального выражения стиля дома — L’Essence de Courvoisier.

Courvoisier известен как коньяк, выходящий за рамки категории. Его принято употреблять днем в составе таких популярных коктейлей, как «Гала».

Гала

— 1,75 части Courvoisier® на

4 части газированного лимонного тоника

кружочек лимона для украшения Метод: Налейте в хайбол поверх льда и аккуратно перемешайте. Украсьте кружком лимона.