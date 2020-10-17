Свыше 110000 учителей из 39 российских регионов воспользовались ресурсом «Классный руководитель онлайн»

По словам директора Городского методического центра (ГМЦ) Андрея Зинина, в преподавательском сообществе России весьма востребованы возможности московского ресурса «Классный руководитель онлайн». Этот портал начал работу в апреле нынешнего года в условиях распространения коронавируса. Он призван оказывать помощь классным руководителям, в том числе с организацией обучения на дистанционной основе. К настоящему времени платформу посетили более 110000 учителей, представляющих 39 субъектов РФ.

Как рассказал Андрей Зинин, портал «Классный руководитель онлайн» предоставляет педагогам возможность для профессионального общения, обмена опытом с коллегами, получения актуальной информации на едином ресурсе. Самой популярной рубрикой на платформе является «Классный консультант». В рамках этой рубрики в формате вебинаров проводятся дистанционные «живые» консультации со специалистами. За время работы платформы в «онлайне» прошло свыше двух десятков таких встреч, участие в которых приняли более 10000 учителей.