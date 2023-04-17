S’Young International отмечает открытие своего кампуса S’YOUNG CITY и привлекает новые бренды

Компания S’Young International, являющаяся инициатором модели сотрудничества «КП» («Китайский партнер»), 14 апреля 2023 года провела торжественную церемонию официального открытия своего нового кампуса S’YOUNG CITY, расположенного в городе Чанша, провинция Хунань.

Кампус S’YOUNG CITY расположен на месте бывшего памятника, посвященного Гуань Юй, известному историческому деятелю эпохи китайского Троецарствия (220–280 гг. н.э.). В традиционной китайской культуре Гуань Юй является олицетворением благородных качеств, таких как справедливость, дружба и доверие, которые также составляют основную концепцию сотрудничества между компанией S’YOUNG и ее брендами-партнерами.

Live Shot of S’YOUNG CITY

Кроме того, Гуань Юй считается «богом удачи»‎‎ и почитается китайцами по всему миру на протяжении тысячелетий. Около 1700 лет назад Гуань Юй был очарован живописными пасторальными пейзажами этого места и не смог удержаться от того, чтобы не сойти с коня и не познакомиться со здешней культурной атмосферой и прекрасным образом жизни. Построенный на этом месте, кампус S’YOUNG CITY воплощает корпоративную культуру «Счастливая работа, насыщенная жизнь», объединяя пять кампусов в одном, чтобы предоставить расширенные возможности китайским потребителям и мировым брендам.

Компания S’YOUNG International была официально основана в 2018 году в Шанхае, экономическом центре Китая, а ее офис, в котором работают сотни сотрудников, расположен на улице Хуайхай в центре Шанхая. Между тем, Китай представляет собой огромный рынок с населением 1,4 миллиарда человек и разнообразной городской структурой. На города первого уровня, такие как Пекин и Шанхай, приходится всего 5% от общего населения, в то время как новые города первого уровня, такие как Чанша, Чэнду, Чунцин и Ухань, быстро развиваются. Кампус S’YOUNG CITY расположен в Чанша, поскольку новые города первого и второго уровней, представленные здесь, имеют городское население около 500 миллионов человек и по условиям жизни больше подходят подавляющему большинству городских жителей Китая. В этом городе S’YOUNG сможет интегрироваться в огромное городское население и лучше соответствовать жизненным привычкам самого большого городского населения Китая, а также лучше обслуживать и налаживать связи с более широким кругом потребителей на значительно расширяющемся рынке косметической продукции.

Design sketch of photovoltaic projects

S’YOUNG CITY — это открытое и всеобъемлющее общественное пространство. Помимо офисов, в кампусе также имеются различные общественные службы, развлекательные заведения и зеленые пространства, направленные на создание среды, в которой сотрудники смогут сосредоточиться на эффективной работе и сбалансированном здоровом образе жизни.

Интеграционный кампус: круглосуточный кампус для отдыха, интегрирующий культурную жизнь города

Как предприятие, ориентированное на городских жителей и представляющее разнообразную глобальную косметическую продукцию, S’YOUNG стремится к максимальной ориентации на потребителя и его опыт, а также интегрирует концепцию «Клиент превыше всего» в дизайн S’YOUNG CITY. S’YOUNG CITY удачно интегрируется в окружающее сообщество и предоставляет его жителям различные возможности для отдыха в круглосуточном парке, чтобы они могли познакомиться с культурой S’YOUNG. В то же время это позволяет S’Young International поддерживать тесную связь со своей целевой группой потребителей, погруженной в городскую жизнь во время повседневной работы.

Плюрипотентный кампус: приятные впечатления от молодого и разнообразного кампуса

Кампус S’YOUNG CITY имеет гостиную, которая может вместить до тысячи человек во время общей трапезы, а также оборудован футбольным полем, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, танцевальной студией, СПА-центром, библиотекой и другими разнообразными удобствами, вносящими свой вклад во всеобъемлющее общественное пространство, где сотрудники могут вести молодежный и энергичный образ жизни.

Кроме того, в S’YOUNG CITY можно познакомиться с разнообразными мировыми культурами. В кампусе не только представлен британский кофейный бренд Costa Coffee, но и находится телефонная будка 1970-х годов, специально доставленная по воздуху из Лондона, чтобы воссоздать классическую уличную атмосферу Великобритании. Между тем, растения из Грасса, расположенного на юге Франции, были использованы для создания «Грасского сада», который может похвастаться насыщенным благоуханием французских ароматов и художественной атмосферой.

Кислородный кампус: создание офисной среды с «природным кислородным баром» для снятия рабочего стресса

Кампус S’YOUNG CITY оснащен специально разработанной «Центральной водопадной кислородно-ионной воздушной системой» для улучшения качества жизни сотрудников. Все конференц-залы оборудованы системами кислорода и отрицательных ионов, которые могут быстро повысить содержание кислорода в помещении до уровня лесного кислородного бара и создать естественную рабочую среду, подобную кислородному бару, где сотрудники могут погрузиться в свою работу. Cреда со свежим воздухом, обеспечиваемая системой, также может помочь уменьшить усталость от работы и создать освежающую атмосферу для поиска идей и вдохновения.

Художественный кампус: обратный ход времени, объединение наций и создание эксклюзивного центра искусства S’YOUNG

На территории кампуса компания S’YOUNG создала эксклюзивный «Лес талантов» в честь «выпускников S’YOUNG», проработавших в компании более 8 лет. Здесь 183 «выпускника S’YOUNG» собственноручно посадили дерево гинкго, символизирующее стойкость и самообладание, в память о 1464 годах, которые они в общей сложности проработали в компании S’YOUNG. Кроме того, в S’YOUNG City создан «Брендовый лес» для партнеров, выращиваются деревья с использованием воды и почвы из 19 стран, создана скульптура козы международного уровня с водой и почвой, привезенной из 2857 мест по всему миру, а также представлена художественная галерея S’YOUNG с 17 произведениями искусств, созданная партнерами по всему миру и 4000 сотрудниками.

Компания S’YOUNG разработала концепции «Researching & Exploring» («Изучение и исследования») и S’YOUNG Ribbon of Time(«Лента времени S’YOUNG»), которые отражают неустанное стремление сотрудников к технологиям и дух непрерывных инноваций и предпринимательства за 60 лет.

Чистый кампус: продвижение низкоуглеродных технологий, создание зеленого пространства

S’YOUNG активно реагирует на цели устойчивого развития ООН, используя новые концепции развития для создания экологического и устойчивого человеческого сообщества. Компания S’YOUNG содействует применению чистой энергии и внедряет фотоэлектрические проекты, которые рассчитаны на 25 лет и могут сократить выбросы углекислого газа почти на 2300 тонн в год, при этом общее сокращение выбросов углерода составит 57 500 тонн. В то же время ожидается, что кампус обеспечит общество более чем 3 миллионами киловатт-часов экологически чистой электроэнергии за счет использования возобновляемых источников энергии, а также внесет вклад в формирование более экологически чистой страны с низким уровнем выбросов углерода и экологической защитой.

Компания S’YOUNG CITY создала устойчивые городские сообщества с концепцией пяти кампусов в одном, исходя из таких ценностей, как интеграция, плюрипотентность, кислород, искусство и устойчивое развитие. S’YOUNG CITY сотрудничает с брендами со всего мира и помогает мировым брендам наладить связь с широкой группой китайских потребителей, удовлетворяя их разнообразные потребности и знакомя с разными культурами посредством использования продукции различных брендов.