Сюрприз для брянского губенатора

Совладелец и генеральный директор холдинга «Царь-мясо» и Брянского мясоперерабатывающего комбината Мухтар Бадырханов занимается двумя взаимоисключающими делами: выдвинул свою кандидатуру в депутаты Брянской областной Думы восьмого созыва и пытается обанкротить свой мясоперерабатывающий комбинат. Банкротство приведет к ликвидации ведущего агропромышленного предприятия региона, солидной дыре в его налоговых доходах и двум тысячам новых безработных.

Сейчас в Арбитражном суде Брянской области рассматривается несколько исков, суть которых − в завершении процесса перехода контроля над агрохолдингом от разорившегося Мухтара Бадырханова к новому владельцу. Бадырханов не смог вернуть Россельхозбанку кредиты на 2,7 млрд рублей, банк объявил о дефолте и продал долг.

Чтобы не допустить нового владельца к управлению холдингом, 22 апреля 2024 года в Арбитражный суд Бадырхановым был подан новый иск. Истцом выступило ООО «Прогресс» с требованием о взыскании 20 млрд рублей за неправомерное пользование товарным знаком со стороны мясокомбината.

«Прогрессу» в 2021 году были переданы права на товарный знак «Царь-Мясо» при очередном продлении кредитов перед Россельхозбанком. На тот момент владельцем ООО «Прогресс» был личный юрист Бадырханова – А.А. Новцев. То есть Бадырханов подал иск сам к себе с целью хоть что-то получить с разоренного им предприятия. Обычно такого рода собственники, оставившие после себя руины разоренных предприятий, исчезают с деньгами за границей.

В юридические споры о собственности губернатору влезать не по статусу, а вот задуматься о том, можно ли выдвигать такого человека в областную Думу − наверное, стоит.