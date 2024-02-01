Tachiz Group запускает Crystal Boba — гремучую смесь сочности и хрусткости

Tachiz Group, ведущий производитель поппинг-бобы на Тайване, готовится представить новый продукт Crystal Boba, запуск которого запланирован на начало 2024 года.

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В последнее время наблюдается всплеск спроса на поппинг-бобы и соковые шарики, демонстрирующий совокупный среднегодовой темп роста 10,7% с 2022 до 2029 года, что свидетельствует о необходимости постоянных инноваций для удовлетворения новых предпочтений потребителей. Удовлетворяя эту потребность в Европе, фирма Tachiz за последние годы стала свидетелем 65% среднегодового роста, вызванного 20% увеличением объема заказов в регионе.

Дополняя изобильное продуктовое предложение фирмы Tachiz, Crystal Boba выводит инновации на новый уровень, придавая им захватывающий рельефный поворот. Кристаллы, встроенные в каждом бобе, придают дополнительный хруст, превращая употребление этих восхитительных жемчужин в череду сюрпризов для ощущений.

Айрис Чан (Iris Chang), генеральный директор Tachiz Group, отмечает: «Потребители сегодня жаждут не только отличительных вкусов, но и текстур, которые расширяют их гастрономический опыт. В нашей Crystal Boba мы сочетаем сочность и хруст, чтобы создать незабываемые и восхитительные ощущения при каждом раскусывании».

Tachiz Group специализируется на B2B услугах, поставляя дистрибьюторам и сетям продовольственных магазинов продукцию по индивидуальному заказу.

Айрис пояснила, что «каждый бизнес, каждый вкус, каждый рынок обладает уникальными качествами. Благодаря широкому выбору вариантов персонализации мы даем нашим клиентам возможность создавать отличительные вкусы, текстуры и презентации, которые соответствуют их фирменному стилю и отвечают конкретным предпочтениям их потребителей».