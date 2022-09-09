Таджикистан отправил 20 тысяч листов шифера для восстановления Пакистана

Таджикистан отправил гуманитарный конвой в пострадавший от разрушительных наводнений Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики. «Пакистан сталкивается с серьезными проблемами из-за проливных дождей и наводнений, которые продолжаются уже более месяца. В связи с этим по распоряжению президента республики Эмомали Рахмона выделена гуманитарная помощь пакистанскому народу» — отмечают в правительстве.

За последние два месяца в результате рекордных муссонных дождей в Пакистане выпало в три раза больше среднемесячной нормы осадков за 30 лет. На данный момент количество пострадавших от стихии насчитывает 33 миллиона человек, 1250 погибли. Более миллиона домов оказались разрушены, уничтожена часть урожая, экономический ущерб от наводнения оценивается в 12,5 млрд долларов. В наиболее пострадавшей от наводнений провинции Синд беженцы в лагерях страдают от растущего уровня заболеваний, в том числе вызванных антисанитарией и высокой концентрацией людей.

Правительство Таджикистана отправило в качестве гуманитарной помощи 500 тонн муки, 500 тонн питьевой воды, 1000 тонн угля, столько же цемента и 20 тысяч листов хризотилцементного шифера. Он пойдет на срочный ремонт кровли пострадавших от наводнения домов. Опыт срочного ремонта с помощью хризотилцементного шифера широко распространен на территории стран СНГ и России. Как правило, именно этот строительный материал находится на региональных складах, его задействуют в случае ЧС. Сотрудники экстренных служб выбирают его по нескольким причинам: шифер прост в монтаже, надежен и долговечен. Средний срок службы хризотилцементной кровли составляет 30 лет, а при соблюдении правил эксплуатации может быть продлен втрое. Он не горит при любых температурах, не плавится, не выделяет вредные пары при нагреве, устойчив к неблагоприятным погодным условиям: высокой влажности, длительному воздействию солнечных лучей, резким перепадам температуры и механическим повреждениям. Хризотилцементная продукция может быть использована в любом климате – от Заполярья до пустынь и полупустынь, что наглядно доказывает её широкое применение в Российской Федерации и странах СНГ.

Хризотилцементный шифер активно применяли при ликвидации последствий ураганов в Узбекистане весной 2020 года, когда ветер силой 40м/с сорвал крыши с сотен зданий в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Казахстану в тот же год понадобился шифер для оперативного устранения разрушений, оставленных ураганов в Костанайской и Акмолинской областях. В 2021 году уже Ставропольская область Российской Федерации применяла хризотилцементную кровлю для ликвидации последствий аномального ветра. Все эти задачи удалось закрыть в короткие сроки, в том числе благодаря применению проверенного временем строительного материала. Вне всяких сомнений, в Пакистане этот опыт будет как нельзя кстати, особенно перед лицом столь обширных разрушений.